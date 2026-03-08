  1. В Україні
  2. / Суспільство

Подарунки на 8 березня – що шукають українці у Google

10:16, 8 березня 2026
Квіти, листівки та подарунки залишаються головними символами свята, а знижки майже не цікавлять користувачів.
Незважаючи на суперечки щодо доцільності святкування Міжнародного жіночого дня, 8 березня в Україні досі залишається популярною датою. Аналіз пошукових запитів у Google, проведений Codes, показав, що інтерес до свята не падає: кількість запитів про подарунки на 8 березня зростає на 1900% порівняно із середньомісячними показниками.

Популярність листівок у березні зростає у 51 раз — понад 110 000 запитів проти близько 2 000 у середньому місяці. Загалом піковий інтерес до свята сягає понад 300 000 запитів, що у 8–12 разів перевищує середні показники інших місяців. При цьому значення 8 березня як дня боротьби за права жінок відходить на другий план, а основний акцент українці роблять на радості весни та вияві любові й поваги до близьких.

Запити щодо конкретних подарунків зростають значно більше, ніж абстрактні: «подарунок на 8 березня» у березні зустрічається понад 60 000 разів, а «подарунки на 8 березня» — лише 18 000 разів. Це свідчить, що українці шукають конкретні варіанти подарунків, а планування заздалегідь майже не практикують. Попит на запити на кшталт «куди піти на 8 березня» чи рецепти святкових страв зростає у 6–10 разів.

Попри зміни в способі святкування, українці продовжують активно шукати традиційні атрибути 8 березня. Так, наприклад, пошукові запити щодо листівок у березні зростають із близько 2 тисяч у середньому місяці до понад 110 тисяч, тобто майже в 51 раз. Тюльпани, символи весни та кохання, шукають близько 880 разів, тоді як у середньому місяці — лише близько 100 разів, що означає зростання на 780%. Попит на цукерки зростає з приблизно 120 запитів до 590, а на шоколад — з 80 до 140, що відповідно становить 390% і 175% зростання. Таким чином, традиційні подарунки — листівки, квіти та солодощі — залишаються основними символами свята і складають основу святкового подарункового набору.

Квіти, листівки та солодощі залишаються основними складовими подарункових наборів, а імпульсивний вибір подарунка переважає над плануванням.

Цікаво, що українців майже не цікавлять знижки та акції: попит на запити на кшталт «Sale 8 March» у березні залишається мінімальним — близько 10 запитів. Це пояснюється тим, що свято 8 березня сприймається як емоційне, а не як можливість заощадити.

Експерти підкреслюють: українці купують подарунки передусім для емоцій, дарують увагу та тепло близьким, діють імпульсивно, а традиційні символи свята — квіти, листівки та солодощі — залишаються незмінними атрибутами святкового настрою.

Google жінки свято

