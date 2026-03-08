«Шахрайство із совістю» – користувач відправив $220 000 на підроблену адресу гаманця, але отримав більшість коштів назад

Шахрай повернув більшість коштів, залишивши собі $17 000.

У криптоспільноті стався інцидент: користувач помилково надіслав 126 000 TON (приблизно $220 000) на адресу, яка належала шахраю. Помилка сталася через підміну адреси гаманця в історії транзакцій, відому як address poisoning.

За наявними даними, зловмисник створив адресу, схожу на гаманець жертви, і надіслав на неї невелику суму TON, щоб вона відобразилася в історії попередніх операцій. Коли користувач збирався провести нову транзакцію, він скопіював адресу саме з цієї історії, перевіривши лише перші та останні символи, які збігалися з оригіналом.

У результаті 126 000 TON були помилково відправлені на адресу шахрая.

Шахрай повернув більшість коштів

Після отримання коштів власник адреси повернув 116 000 TON (приблизно $203 000). У коментарі до транзакції він зазначив:

«Вибач, ця сума надто велика. Я знаю, що це твої важко зароблені гроші».

Однак 10 000 TON (близько $17 000) залишилися у шахрая як компенсація за повернення активів.

