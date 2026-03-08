  1. В Україні

Міністри Андрій Сибіга та Тетяна Бережна закликали не допустити Росію до Венеційської бієнале

12:40, 8 березня 2026
Сибіга та Бережна наголошують на неприпустимості використання міжнародних мистецьких подій для легітимізації агресії РФ.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та віцепрем’єрка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна виступили зі спільною заявою щодо недопущення участі Росії у Венеційській бієнале.

«З 2014 року Росія цілеспрямовано знищує об’єкти культурної спадщини України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, положення Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року.

З початку повномасштабного вторгнення Росія веде системну війну проти української культури, ідентичності та історичної пам’яті.

З 2022 року, війна Росії забрала життя 346 митців та 132 українських і іноземних медійників.

Росія зруйнувала або пошкодила 1707 пам’яток культурної спадщини та 2503 об’єкти культурної інфраструктури в Україні, з яких 558 повністю знищено.

Російські окупанти незаконно вивезли щонайменше 35 482 музейні предмети, а понад 2,1 мільйона одиниць зберігаються на тимчасово окупованих територіях і перебувають під загрозою знищення або незаконного переміщення.

Прямі збитки культурному сектору України вже перевищують 4,2 млрд доларів США, а загальні втрати галузі оцінюються більш ніж у 31 млрд доларів.

Протягом століть Російська імперія та згодом СРСР здійснювали цілеспрямовану політику знищення української ідентичності: забороняли українську мову, привласнювали українських митців і культурні надбання та просували міф про велич і вищість російської культури.

Росія і зараз проводить системну політику культурної експансії та насильницької русифікації на тимчасово окупованих територіях. Українська мова витісняється з освіти, медіа та публічного простору, знищуються українські книжки, переписуються бібліотечні фонди, переслідуються педагоги, журналісти та культурні діячі.

Росія також відкрито використовує культуру як інструмент політичного впливу. Показовим є висловлювання директора російського музею «Ермітаж» Міхаіла Піотровського, який назвав російські культурні проєкти за кордоном «спецоперацією». Це підтверджує, що російська культурна присутність часто є частиною ширшої державної політики легітимізації агресії.

У цьому контексті допуск представників Росії до міжнародних мистецьких подій неприпустимий», — йдеться у заяві.

Міністри наголошують, що допуск представників РФ до міжнародних мистецьких подій неприпустимий. Будь-яке пом’якшення обмежень або повернення Росії може надіслати сигнал підтримки агресії та нормалізації воєнних злочинів.

Особливе занепокоєння викликають зв’язки заявленої Комісарки російського павільйону Анастасії Карнєєвої з військово-промисловим комплексом РФ, що підкреслює невіддільність культури від мілітарного режиму.

Українські міністри закликають організаторів Венеційської бієнале зберегти принципову позицію, дотримуючись цінностей свободи, людської гідності та міжнародного права, а також підтримати українську культуру, яку намагається знищити агресор.

