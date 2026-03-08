Міністри Андрій Сибіга та Тетяна Бережна закликали не допустити Росію до Венеційської бієнале

Сибіга та Бережна наголошують на неприпустимості використання міжнародних мистецьких подій для легітимізації агресії РФ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та віцепрем’єрка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна виступили зі спільною заявою щодо недопущення участі Росії у Венеційській бієнале.

«З 2014 року Росія цілеспрямовано знищує об’єкти культурної спадщини України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, положення Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року.

З початку повномасштабного вторгнення Росія веде системну війну проти української культури, ідентичності та історичної пам’яті.

З 2022 року, війна Росії забрала життя 346 митців та 132 українських і іноземних медійників.

Росія зруйнувала або пошкодила 1707 пам’яток культурної спадщини та 2503 об’єкти культурної інфраструктури в Україні, з яких 558 повністю знищено.

Російські окупанти незаконно вивезли щонайменше 35 482 музейні предмети, а понад 2,1 мільйона одиниць зберігаються на тимчасово окупованих територіях і перебувають під загрозою знищення або незаконного переміщення.

Прямі збитки культурному сектору України вже перевищують 4,2 млрд доларів США, а загальні втрати галузі оцінюються більш ніж у 31 млрд доларів.

Протягом століть Російська імперія та згодом СРСР здійснювали цілеспрямовану політику знищення української ідентичності: забороняли українську мову, привласнювали українських митців і культурні надбання та просували міф про велич і вищість російської культури.

Росія і зараз проводить системну політику культурної експансії та насильницької русифікації на тимчасово окупованих територіях. Українська мова витісняється з освіти, медіа та публічного простору, знищуються українські книжки, переписуються бібліотечні фонди, переслідуються педагоги, журналісти та культурні діячі.

Росія також відкрито використовує культуру як інструмент політичного впливу. Показовим є висловлювання директора російського музею «Ермітаж» Міхаіла Піотровського, який назвав російські культурні проєкти за кордоном «спецоперацією». Це підтверджує, що російська культурна присутність часто є частиною ширшої державної політики легітимізації агресії.

У цьому контексті допуск представників Росії до міжнародних мистецьких подій неприпустимий», — йдеться у заяві.

Міністри наголошують, що допуск представників РФ до міжнародних мистецьких подій неприпустимий. Будь-яке пом’якшення обмежень або повернення Росії може надіслати сигнал підтримки агресії та нормалізації воєнних злочинів.

Особливе занепокоєння викликають зв’язки заявленої Комісарки російського павільйону Анастасії Карнєєвої з військово-промисловим комплексом РФ, що підкреслює невіддільність культури від мілітарного режиму.

Українські міністри закликають організаторів Венеційської бієнале зберегти принципову позицію, дотримуючись цінностей свободи, людської гідності та міжнародного права, а також підтримати українську культуру, яку намагається знищити агресор.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.