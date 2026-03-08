  1. У світі

Нафтовий ринок готується до ціни $100 за барель через скорочення видобутку на Близькому Сході — FT

20:04, 8 березня 2026
Ціни на нафту стрімко зростають на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході та перебоїв із постачанням.
Фото: ft.com
Світовий нафтовий ринок готується до можливого подорожчання нафти до $100 за барель, оскільки найбільші виробники на Близькому Сході змушені скорочувати видобуток на тлі ескалації конфлікту в регіоні, пише FT.

Ціни на нафту вже наблизилися до цієї позначки. Зокрема, нафта марки Brent піднімалася приблизно до $92–93 за барель, а американська WTI перевищувала $90. Стрімке зростання пов’язують із перебоями в постачанні енергоносіїв через бойові дії та атаки на енергетичну інфраструктуру.

Одним із ключових факторів стала нестабільність у районі Ормузької протоки — стратегічного маршруту, через який проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти та газу. Напади на танкери й інфраструктуру спричинили серйозні збої в експорті енергоресурсів і змусили деякі країни скорочувати або тимчасово зупиняти видобуток.

За даними ринкових аналітиків, через порушення логістики та переповнення сховищ кілька країн Перської затоки, зокрема Кувейт, Ірак і Об’єднані Арабські Емірати, вже зменшили обсяги виробництва. Водночас іранський експорт нафти також опинився під загрозою після ударів по енергетичних об’єктах.

Фінансові аналітики попереджають, що якщо перебої з постачанням збережуться, ціни на нафту можуть досягти нових максимумів. Деякі експерти не виключають, що котирування можуть перевищити $100 за барель у найближчі дні або тижні.

Поточна ситуація вже спричинила різке зростання вартості енергоресурсів на світових ринках.

нафта

