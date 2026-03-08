Нефтяной рынок готовится к цене $100 за баррель из-за сокращения добычи на Ближнем Востоке — FT

Цены на нефть стремительно растут на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и перебоев с поставками.

Мировой нефтяной рынок готовится к возможному подорожанию нефти до $100 за баррель, поскольку крупнейшие производители на Ближнем Востоке вынуждены сокращать добычу на фоне эскалации конфликта в регионе, пишет FT.

Цены на нефть уже приблизились к этой отметке. В частности, нефть марки Brent поднималась примерно до $92–93 за баррель, а американская WTI превышала $90. Стремительный рост связывают с перебоями в поставках энергоносителей из-за боевых действий и атак на энергетическую инфраструктуру.

Одним из ключевых факторов стала нестабильность в районе Ормузского пролива — стратегического маршрута, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа. Нападения на танкеры и инфраструктуру вызвали серьезные сбои в экспорте энергоресурсов и заставили некоторые страны сокращать или временно останавливать добычу.

По данным рыночных аналитиков, из-за нарушений логистики и переполнения хранилищ несколько стран Персидского залива, в частности Кувейт, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты, уже сократили объемы производства. В то же время иранский экспорт нефти также оказался под угрозой после ударов по энергетическим объектам.

Финансовые аналитики предупреждают, что если перебои с поставками сохранятся, цены на нефть могут достичь новых максимумов. Некоторые эксперты не исключают, что котировки могут превысить $100 за баррель в ближайшие дни или недели.

Текущая ситуация уже вызвала резкий рост стоимости энергоресурсов на мировых рынках.

