У Києві назвали найпоширеніші правопорушення «героїв паркування»
Департамент територіального контролю міста Києва повідомив, з якими правопорушеннями найчастіше стикаються інспектори з паркування.
Найпоширеніші правопорушення:
▪️ зупинка під заборонними знаками 3.34 «Зупинка заборонена» та 3.35 «Стоянка заборонена»
▪️ паркування ближче ніж 10 метрів до виїздів з прилеглих територій
▪️ зупинка менше ніж за 10 метрів до перехресть
▪️ стоянка на тротуарах та інші порушення правил дорожнього руху.
«Такі порушення не лише створюють незручності для інших водіїв і пішоходів, а й можуть ускладнювати рух спецтранспорту та громадського транспорту», - додали у департаменті.
