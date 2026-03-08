У Києві назвали найпоширеніші правопорушення «героїв паркування»

У столиці є декілька найпоширеніших правопорушень власників авто.

Департамент територіального контролю міста Києва повідомив, з якими правопорушеннями найчастіше стикаються інспектори з паркування.

Найпоширеніші правопорушення:

▪️ зупинка під заборонними знаками 3.34 «Зупинка заборонена» та 3.35 «Стоянка заборонена»

▪️ паркування ближче ніж 10 метрів до виїздів з прилеглих територій

▪️ зупинка менше ніж за 10 метрів до перехресть

▪️ стоянка на тротуарах та інші порушення правил дорожнього руху.

«Такі порушення не лише створюють незручності для інших водіїв і пішоходів, а й можуть ускладнювати рух спецтранспорту та громадського транспорту», - додали у департаменті.

