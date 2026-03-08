  1. В Україні
  2. / Авто

У Києві назвали найпоширеніші правопорушення «героїв паркування»

20:49, 8 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У столиці є декілька найпоширеніших правопорушень власників авто.
У Києві назвали найпоширеніші правопорушення «героїв паркування»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Департамент територіального контролю міста Києва повідомив, з якими правопорушеннями найчастіше стикаються інспектори з паркування.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Найпоширеніші правопорушення:

▪️ зупинка під заборонними знаками 3.34 «Зупинка заборонена» та 3.35 «Стоянка заборонена»

▪️ паркування ближче ніж 10 метрів до виїздів з прилеглих територій

▪️ зупинка менше ніж за 10 метрів до перехресть

▪️ стоянка на тротуарах та інші порушення правил дорожнього руху.

«Такі порушення не лише створюють незручності для інших водіїв і пішоходів, а й можуть ускладнювати рух спецтранспорту та громадського транспорту», - додали у департаменті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив правові підстави відповідальності держави за шкоду, заподіяну неконституційними нормами

Об’єднана палата КАС ВС дійшла висновку, що відсутність спеціального закону не звільняє державу від обов’язку відшкодовувати шкоду.

Ціна позову та штучні спори: Верховний Суд роз’яснив тонкощі господарського процесу

Верховний Суд розповів як працює доктрина ототожнення бенефіціара з компанією та чи можна розстрочити платежі в мировій угоді на термін понад рік.

Автономія НАБУ та пауза в судовій реформі: новий Меморандум МВФ

МВФ вимагає посилення інституційної незалежності САП та ВАКС у межах нової програми фінансування.

Уряд затвердив Постанову про Державний реєстр військовослужбовців: як він працюватиме

Новий Реєстр формуватиме електронні військово-облікові документи та присвоюватиме унікальний цифровий ідентифікатор кожному військовослужбовцю.

Електронний кабінет для банкрутів та відокремлені судові провадження: нові позиції Верховного Суду

Верховний Суд визначив статус ШІ у правосудді, посилив вимоги до документів іноземною мовою та розмежував процес завершенням дебатів та виходу суду до нарадчої кімнати.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]