В Киеве назвали самые распространенные правонарушения «героев парковки»
Департамент территориального контроля города Киева сообщил, с какими правонарушениями чаще всего сталкиваются инспекторы по парковке.
Самые распространенные правонарушения:
▪️ остановка под запрещающими знаками 3.34 «Остановка запрещена» и 3.35 «Стоянка запрещена»
▪️ парковка ближе чем 10 метров к выездам с прилегающих территорий
▪️ остановка менее чем за 10 метров до перекрестков
▪️ стоянка на тротуарах и другие нарушения правил дорожного движения.
«Такие нарушения не только создают неудобства для других водителей и пешеходов, но и могут усложнять движение спецтранспорта и общественного транспорта», — добавили в департаменте.
