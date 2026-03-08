В Киеве назвали самые распространенные правонарушения «героев парковки»

В столице есть несколько самых распространенных правонарушения владельцев авто.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Департамент территориального контроля города Киева сообщил, с какими правонарушениями чаще всего сталкиваются инспекторы по парковке.

Самые распространенные правонарушения:

▪️ остановка под запрещающими знаками 3.34 «Остановка запрещена» и 3.35 «Стоянка запрещена»

▪️ парковка ближе чем 10 метров к выездам с прилегающих территорий

▪️ остановка менее чем за 10 метров до перекрестков

▪️ стоянка на тротуарах и другие нарушения правил дорожного движения.

«Такие нарушения не только создают неудобства для других водителей и пешеходов, но и могут усложнять движение спецтранспорта и общественного транспорта», — добавили в департаменте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.