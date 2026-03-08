  1. В Украине

Министры Андрей Сибига и Татьяна Бережная призвали не допускать Россию на Венецианскую биеннале

12:40, 8 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Сибига и Бережная подчеркивают недопустимость использования международных художественных событий для легитимизации агрессии РФ.
Министры Андрей Сибига и Татьяна Бережная призвали не допускать Россию на Венецианскую биеннале
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и вице-премьер по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная выступили с совместным заявлением о недопущении участия России в Венецианской биеннале.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«С 2014 года Россия целенаправленно уничтожает объекты культурного наследия Украины, нарушая нормы международного гуманитарного права, положения Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года.

С начала полномасштабного вторжения Россия ведет системную войну против украинской культуры, идентичности и исторической памяти.

С 2022 года война России унесла жизни 346 художников и 132 украинских и иностранных медийщиков.

Россия разрушила или повредила 1707 памятников культурного наследия и 2503 объекта культурной инфраструктуры в Украине, из которых 558 полностью уничтожены.

Российские оккупанты незаконно вывезли не менее 35 482 музейных предметов, а более 2,1 миллиона единиц хранятся на временно оккупированных территориях и находятся под угрозой уничтожения или незаконного перемещения.

Прямые убытки культурного сектора Украины уже превышают 4,2 млрд долларов США, а общие потери отрасли оцениваются более чем в 31 млрд долларов.

На протяжении веков Российская империя, а затем и СССР, проводили целенаправленную политику уничтожения украинской идентичности: запрещали украинский язык, присваивали украинских художников и культурные ценности и продвигали миф о величии и превосходстве русской культуры.

Россия и сейчас проводит системную политику культурной экспансии и насильственной русификации на временно оккупированных территориях. Украинский язык вытесняется из образования, медиа и публичного пространства, уничтожаются украинские книги, переписываются библиотечные фонды, преследуются педагоги, журналисты и культурные деятели.

Россия также открыто использует культуру как инструмент политического влияния. Показательным является высказывание директора российского музея «Эрмитаж» Михаила Пиотровского, который назвал российские культурные проекты за рубежом «спецоперацией». Это подтверждает, что российское культурное присутствие часто является частью более широкой государственной политики легитимизации агрессии.

В этом контексте допуск представителей России к международным художественным мероприятиям недопустим», — говорится в заявлении.

Министры подчеркивают, что допуск представителей РФ к международным художественным мероприятиям недопустим. Любое смягчение ограничений или возвращение России может послать сигнал поддержки агрессии и нормализации военных преступлений.

Особое беспокойство вызывают связи заявленной комиссара российского павильона Анастасии Карнеевой с военно-промышленным комплексом РФ, что подчеркивает неотделимость культуры от военного режима.

Украинские министры призывают организаторов Венецианской биеннале сохранить принципиальную позицию, придерживаясь ценностей свободы, человеческого достоинства и международного права, а также поддержать украинскую культуру, которую пытается уничтожить агрессор.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия министр Андрей Сибига

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Автономия НАБУ и пауза в судебной реформе: новый Меморандум МВФ

МВФ требует усиления институциональной независимости САП и ВАКС в рамках новой программы финансирования.

Правительство утвердило Постановление о Государственном реестре военнослужащих: как он будет работать

Новый Реестр будет формировать электронные военно-учетные документы и присваивать уникальный цифровой идентификатор каждому военнослужащему.

Электронный кабинет для банкротов и обособленные судебные разбирательства: новые позиции Верховного Суда

Верховный Суд определил статус ИИ в правосудии, ужесточил требования к документам на иностранном языке и разграничил процесс завершением дебатов и выхода суда в совещательную комнату.

Минветеранов предлагает новый механизм надзора и штрафы за неправомерное предоставление статуса ветерана

Минветеранов обнародовало для общественного обсуждения законопроект о штрафах за неправомерное предоставление, отказ или лишение статуса ветерана.

Режим раздельности имущества, выбранный при заключении брака в Италии, распространяется на имущество в Украине: позиция КГС

Верховный Суд пришёл к выводу, что заключенное в Италии соглашение о режиме раздельности имущества продолжает действовать и в отношении недвижимости, приобретенной в Украине.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]