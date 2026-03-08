Министры Андрей Сибига и Татьяна Бережная призвали не допускать Россию на Венецианскую биеннале

Сибига и Бережная подчеркивают недопустимость использования международных художественных событий для легитимизации агрессии РФ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и вице-премьер по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная выступили с совместным заявлением о недопущении участия России в Венецианской биеннале.

«С 2014 года Россия целенаправленно уничтожает объекты культурного наследия Украины, нарушая нормы международного гуманитарного права, положения Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года.

С начала полномасштабного вторжения Россия ведет системную войну против украинской культуры, идентичности и исторической памяти.

С 2022 года война России унесла жизни 346 художников и 132 украинских и иностранных медийщиков.

Россия разрушила или повредила 1707 памятников культурного наследия и 2503 объекта культурной инфраструктуры в Украине, из которых 558 полностью уничтожены.

Российские оккупанты незаконно вывезли не менее 35 482 музейных предметов, а более 2,1 миллиона единиц хранятся на временно оккупированных территориях и находятся под угрозой уничтожения или незаконного перемещения.

Прямые убытки культурного сектора Украины уже превышают 4,2 млрд долларов США, а общие потери отрасли оцениваются более чем в 31 млрд долларов.

На протяжении веков Российская империя, а затем и СССР, проводили целенаправленную политику уничтожения украинской идентичности: запрещали украинский язык, присваивали украинских художников и культурные ценности и продвигали миф о величии и превосходстве русской культуры.

Россия и сейчас проводит системную политику культурной экспансии и насильственной русификации на временно оккупированных территориях. Украинский язык вытесняется из образования, медиа и публичного пространства, уничтожаются украинские книги, переписываются библиотечные фонды, преследуются педагоги, журналисты и культурные деятели.

Россия также открыто использует культуру как инструмент политического влияния. Показательным является высказывание директора российского музея «Эрмитаж» Михаила Пиотровского, который назвал российские культурные проекты за рубежом «спецоперацией». Это подтверждает, что российское культурное присутствие часто является частью более широкой государственной политики легитимизации агрессии.

В этом контексте допуск представителей России к международным художественным мероприятиям недопустим», — говорится в заявлении.

Министры подчеркивают, что допуск представителей РФ к международным художественным мероприятиям недопустим. Любое смягчение ограничений или возвращение России может послать сигнал поддержки агрессии и нормализации военных преступлений.

Особое беспокойство вызывают связи заявленной комиссара российского павильона Анастасии Карнеевой с военно-промышленным комплексом РФ, что подчеркивает неотделимость культуры от военного режима.

Украинские министры призывают организаторов Венецианской биеннале сохранить принципиальную позицию, придерживаясь ценностей свободы, человеческого достоинства и международного права, а также поддержать украинскую культуру, которую пытается уничтожить агрессор.

