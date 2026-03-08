В Минюсте объяснили, можно ли изменить фамилию после регистрации брака

Бывают случаи, когда невеста после государственной регистрации брака остается на своей фамилии.

Фото: yu.mk.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управление государственной регистрации Киевского межрегионального управления Министерства юстиции Украины объяснило, можно ли изменить фамилию после регистрации брака.

В соответствии со ст. 35 Семейного кодекса Украины — жених и невеста имеют право выбрать фамилию одного из них как общую фамилию супругов или в дальнейшем именоваться добрачными фамилиями.

Невеста и жених имеют право присоединить к своей фамилии фамилию жениха или невесты.

Если оба желают иметь двойную фамилию, по их согласию определяется, с какой фамилии она будет начинаться. Составление более двух фамилий не допускается, если иное не вытекает из обычая национального меньшинства, к которому принадлежит невеста и (или) жених.

Если на момент регистрации брака фамилия невесты или жениха уже является двойной, она или он имеет право заменить одну из частей своей фамилии на фамилию другого.

«Бывают случаи, когда невеста после государственной регистрации брака остается на своей фамилии. Связано это с тем, что после свадьбы молодожены отправляются в “медовый месяц” или же на обучение или работу за границу и т. д.

Времени на замену документов мало. И часто спрашивают, можно ли остаться на своей фамилии, а потом перейти на фамилию мужа? Можно!», — отметили в ведомстве.

В соответствии со ст. 53 Семейного кодекса Украины, если при регистрации брака жена и муж сохранили добрачные фамилии, они имеют право подать в орган государственной регистрации актов гражданского состояния, который зарегистрировал их брак, или в соответствующий орган по месту их проживания заявление о выборе фамилии одного из них как их общей фамилии или о присоединении к своей фамилии фамилии другого из супругов.

Вместе с заявлением необходимо подать паспорт, свидетельство о браке и квитанцию об уплате государственной пошлины. После изменения фамилии орган государственной регистрации актов гражданского состояния выдает новое свидетельство о браке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.