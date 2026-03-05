Автономія НАБУ та пауза в судовій реформі: новий Меморандум МВФ

МВФ вимагає посилення інституційної незалежності САП та ВАКС у межах нової програми фінансування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нова чотирирічна програма розширеного фінансування (EFF) від МВФ на суму 8,1 млрд доларів США не лише має посилити макроекономічні показники України, а й поставити законодавство на нові рейки на шляху до реформ. Меморандум про економічну та фінансову політику містить 12 структурних маяків, що передбачають нові правові і фіскальні умови для кожного.

«Судово-юридична газета» вже ознайомилась з розділом про запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, і тепер переходимо до запланованих змін у Кримінальному процесуальному кодексі та посилення автономії НАБУ і САП.

Зміни до КПК

МВФ констатує, що чинні процесуальні норми часто стають перешкодою для ефективного правосуддя, спричиняючи затримки під час судових розглядів та підриваючи відповідальність за корупцію.

Відповідно одним із ключових пріоритетів для МВФ є законодавче продовження строків давності у справах про корупцію, що має запобігти практиці затягування процесів адвокатами до моменту, коли підозрюваний звільняється від відповідальності за спливом часу.

Україна зобов’язалася найближчими місяцями підготувати комплексні зміни до Кримінального кодексу України та Кримінально процесуального кодексу України. Законодавчі зміни мають передбачати підвищення процесуальної ефективності, скорочення зловживань процедурними інструментами та посилення невідворотності покарання у справах про корупцію. Деталі законодавчих ініціатив наразі невідомі і мають бути представлені після завершення консультаційного етапу.

Зміни до кримінально процесуального законодавства відіграють важливу роль в побудові нової антикорупційної структури, проте проєкти змін до КК та КПК наразі ще не підготовані та не узгоджені. Ба більше, конкретні терміни виконання цих кроків у Меморандумі не визначені

Власна експертиза для НАБУ

Справа «Енергоатома» стала для МВФ відправною точкою для встановлення вимог щодо зміцнення статусу НАБУ. Головна новація, передбачена Меморандумом — створення власної незалежної експертної установи НАБУ.

Досі детективи НАБУ критично залежали від державних експертних установ, підпорядкованих іншим відомствам, що створювало ризики затягування експертиз або витоку інформації. Тож, одним із ключових пріоритетів реформування антикорупційної інфраструктури визначено формування законодавчої основи для забезпечення незалежних, своєчасних та якісних експертних послуг у кримінальних провадженнях, що належать до юрисдикції бюро.

Йдеться про створення нормативної бази, яка б гарантувала інституційну та процесуальну незалежність експертної служби, а також її спроможність надавати обґрунтовані та належні докази для розслідувань. Нова законодавча модель дозволить підвищити якість доказової бази у справах про топкорупцію та зміцнити довіру до результатів кримінальних проваджень.

При цьому, експертна служба повинна бути структурно незалежною та працювати за європейськими стандартами криміналістики (ISO/IEC 17025), а законодавча база має розроблятися в консультації з НАБУ, САП, ВАКС та безпосередньо МВФ.

Незалежність САП та ВАКС

Меморандум містить жорстке зобов’язання — утримуватися від будь-яких кроків, які б зменшили незалежність, повноваження чи ресурси НАБУ, САП або ВАКС. МВФ наголосив на важливості збереження операційної незалежності САП та забезпечення ВАКС усіма необхідними ресурсами.

Україна, зі своєї сторони зобов'язалася утримуватися від внесення змін до законодавчої чи регуляторної бази НАБУ, САП та ВАКС. Тобто, будь-які спроби змінити законодавчу чи нормативну базу цих органів у бік їх послаблення вважатимуться порушенням програми фінансування.

Відсутність маяків судової реформи

Аналіз Меморандуму свідчить про відсутність домовленостей щодо реформування судової системи. Немає жодних вимог щодо перевірки доброчесності діючих суддів чи реформування системи. Крім того, відсутні маяки щодо реформи Державного бюро розслідувань чи конкурсного перезавантаження керівництва прокуратури.

МВФ зазначає, що прогрес у структурних реформах наприкінці 2025 року був неоднозначним, і хоча Україна досягла певного прогресу, більшість структурних контрольних показників на другу половину 2025 року в рамках Розширеного фінансового фонду 2023 року не були виконані, що відображає послаблення політичної підтримки реформ управління.

Замість нових хвиль судової реформи, пріоритетом для МВФ стало збереження незалежності та посилення інструментів антикорупційної юстиції. Таким чином, у новому Меморандумі МВФ обрав шлях антикорупційних кроків у найбільш кризових галузях. Проте, відсутність у Меморандумі вимог до судової системи створює дисбаланс, оскільки залишаються старі проблеми Феміди, такі як непропорційне навантаження, недостатнє фінансування, чи проблеми з прозорим оцінюванням суддів. Відсутність маяків ризикує бути сприйняте як замороження судової реформи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.