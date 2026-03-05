  1. В Україні
  Суспільство

Чи можна залишити старий паспорт на пам’ять – відповіли в Паспортному сервісі

09:24, 5 березня 2026
Паспортний сервіс пояснив, чому старі документи вилучають.
Чи можна залишити старий паспорт на пам’ять – відповіли в Паспортному сервісі
Багато українців хотіли б зберегти свій старий паспорт як пам’ять, однак правила передбачають інший порядок, пояснили в Паспортному сервісі Луцька.

При оформленні нового документа старий паспорт — як у вигляді книжечки, так і у форматі ID-картки — обов’язково вилучається. Перед передачею до Державної міграційної служби його офіційно анулюють, роблячи наскрізні отвори, щоб документ втратив чинність.

Після цього вилучені паспорти передаються до Державної міграційної служби для остаточного анулювання та внесення відповідних записів до системи.

Таким чином, залишити старий паспорт «на пам’ять» неможливо — це передбачено законодавством і правилами оформлення документів.

паспорт документи

