  1. У світі
  2. / В Україні

Масштабна операція у Польщі: серед понад 140 затриманих нелегалів — 91 українець

08:48, 5 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Серед 140 затриманих також 14 грузинів, 8 білорусів, 3 молдаван та 2 росіян, а також 29 осіб з інших країн.
Масштабна операція у Польщі: серед понад 140 затриманих нелегалів — 91 українець
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Польщі під час спільної операції поліції та Прикордонної служби було затримано понад 140 іноземців, які перебували на території країни незаконно. Серед них 91 громадянин України. Про результати операції, що проходила 2–3 березня, повідомили в польської поліції.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

З більш ніж 140 затриманих приблизно у 110 випадках уже розпочато процедуру повернення на батьківщину через порушення правил перебування в Польщі. Ще понад 20 осіб підлягають видворенню через загрозу для державної безпеки.

За даними служб, у проведенні операції 2–3 березня були задіяні майже 26,5 тисячі поліцейських та понад 700 співробітників Прикордонної служби.

Загалом у межах масштабних заходів польські правоохоронці затримали 1944 особи, які перебували у розшуку за ордерами на арешт або постановами про примусове доставлення. Серед них — 147 іноземців, яких розшукували польські органи. Йдеться, зокрема, про 91 громадянина України, 14 — Грузії, 8 — Білорусі, 3 — Молдови, 2 — Росії та 29 громадян інших держав.

Крім того, поліція передала до Прикордонної служби 112 клопотань щодо ухвалення рішень про зобов’язання іноземців залишити територію Польщі.

У поліції підкреслили, що це вже четверта загальнонаціональна операція, спрямована проти осіб, які переховуються від правоохоронців або суду, і перша така операція цього року.

Зазначається, що під час трьох попередніх подібних операцій — у лютому, червні та листопаді минулого року — було затримано 4766 осіб, з яких 515 були іноземцями.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку

У зв’язку з поданням заяв про відставку ВРП вирішила звільнити двох суддів.

Верховний Суд визначив правові підстави відповідальності держави за шкоду, заподіяну неконституційними нормами

Об’єднана палата КАС ВС дійшла висновку, що відсутність спеціального закону не звільняє державу від обов’язку відшкодовувати шкоду.

Як комплаєнс рятує активи компанії від конфіскації: аналіз кейсів ВАКС

Штрафи для компаній та примусові донати: аналіз останніх кейсів ВАКС щодо корупції.

Автономія НАБУ та пауза в судовій реформі: новий Меморандум МВФ

МВФ вимагає посилення інституційної незалежності САП та ВАКС у межах нової програми фінансування.

Європейський інвестиційний банк надасть кредит для розширення системи 112 в Україні

Система екстреної допомоги за номером 112 запрацює по всій Україні за підтримки Європейського інвестиційного банку.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]