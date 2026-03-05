Масштабна операція у Польщі: серед понад 140 затриманих нелегалів — 91 українець

Серед 140 затриманих також 14 грузинів, 8 білорусів, 3 молдаван та 2 росіян, а також 29 осіб з інших країн.

У Польщі під час спільної операції поліції та Прикордонної служби було затримано понад 140 іноземців, які перебували на території країни незаконно. Серед них 91 громадянин України. Про результати операції, що проходила 2–3 березня, повідомили в польської поліції.

З більш ніж 140 затриманих приблизно у 110 випадках уже розпочато процедуру повернення на батьківщину через порушення правил перебування в Польщі. Ще понад 20 осіб підлягають видворенню через загрозу для державної безпеки.

За даними служб, у проведенні операції 2–3 березня були задіяні майже 26,5 тисячі поліцейських та понад 700 співробітників Прикордонної служби.

Загалом у межах масштабних заходів польські правоохоронці затримали 1944 особи, які перебували у розшуку за ордерами на арешт або постановами про примусове доставлення. Серед них — 147 іноземців, яких розшукували польські органи. Йдеться, зокрема, про 91 громадянина України, 14 — Грузії, 8 — Білорусі, 3 — Молдови, 2 — Росії та 29 громадян інших держав.

Крім того, поліція передала до Прикордонної служби 112 клопотань щодо ухвалення рішень про зобов’язання іноземців залишити територію Польщі.

У поліції підкреслили, що це вже четверта загальнонаціональна операція, спрямована проти осіб, які переховуються від правоохоронців або суду, і перша така операція цього року.

Зазначається, що під час трьох попередніх подібних операцій — у лютому, червні та листопаді минулого року — було затримано 4766 осіб, з яких 515 були іноземцями.

