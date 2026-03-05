Юридична особа на єдиному податку: у яких випадках не визначається мінімальне податкове зобов’язання

Податкова роз’яснює особливості визначення мінімального податкового зобов’язання для юридичних осіб — платників єдиного податку, зокрема випадки, коли МПЗ не визначається, а також порядок його застосування щодо земельних ділянок.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС в Одеській області пояснює, коли юридична особа на єдиному податку не повинна визначати мінімальне податкове зобов’язання.

Зазначається, що відповідно до п.п. 14.1.114² п. 14.1 ст. 14 Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) — це мінімальна сума податків, зборів і платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи, що пов’язані:

з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції;

з володінням або користуванням земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь (оренда, суборенда, емфітевзис, постійне користування).

МПЗ розраховується відповідно до норм ПКУ.

Сума МПЗ, визначена щодо кожної земельної ділянки, право власності або користування якою належить одній юридичній чи фізичній особі (у тому числі фізичній особі-підприємцю), становить загальне МПЗ.

МПЗ для земельної ділянки, щодо якої проведено нормативну грошову оцінку, та для земельної ділянки, щодо якої нормативну грошову оцінку не проведено, визначається за формулами, наведеними у ст. 38¹ ПКУ «Визначення мінімального податкового зобов’язання».

Зокрема, п. 38 прим. 1.2 ст. 38 прим. 1 ПКУ визначено, що МПЗ не визначається для:

земельних ділянок, що використовуються дачними (дачно-будівельними) та садівничими (городницькими) кооперативами (товариствами), а також набуті у власність/користування членами цих кооперативів (товариств) у результаті приватизації (купівлі/продажу, оренди) у межах земель, що належали цим кооперативам (товариствам) на праві колективної власності чи перебували у їх постійному користуванні;

земель запасу;

невитребуваних земельних часток (паїв), розпорядниками яких є органи місцевого самоврядування, крім таких земельних часток (паїв), переданих органами місцевого самоврядування в оренду;

земельних ділянок зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, які належать фізичним особам на праві власності та/або на праві користування та станом на 01 січня звітного року знаходилися у межах населених пунктів;

земельних ділянок, земельних часток (паїв), за які не нараховувалися та не сплачувалися плата за землю або єдиний податок четвертої групи, що перебувають у консервації, або забруднені вибухонебезпечними предметами, або щодо яких прийнято рішення про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами.

МПЗ для земельних ділянок, земельних часток (паїв), передбачених абзацом сьомим п. 38 прим. 1.2 ст. 38 прим. 1 ПКУ, не визначається за період, за який не визначається плата за землю або єдиний податок четвертої групи.

Крім того, у разі передачі земельних ділянок в оренду (суборенду), емфітевзис або інше користування МПЗ визначається для орендарів, користувачів на інших умовах таких земельних ділянок у порядку, визначеному ПКУ (п. 38 прим. 1.3 ст. 38 прим. 1 ПКУ).

Згідно з п. 38 прим. 1.4 ст. 38 прим. 1 ПКУ у разі переходу права власності або права користування, у тому числі оренди, емфітевзису, суборенди, на земельну ділянку, віднесену до сільськогосподарських угідь, від одного власника, орендаря, користувача на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) до іншого власника, орендаря, користувача на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) протягом календарного року та за умови державної реєстрації такого права відповідно до законодавства, МПЗ щодо такої земельної ділянки визначається для попереднього власника, орендаря, користувача на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) за період з 01 січня такого календарного року до початку місяця, в якому припинилося право власності на таку земельну ділянку, або в якому така земельна ділянка передана в користування (оренду, суборенду, емфітевзис), а для нового власника, орендаря або користувача на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) – починаючи з місяця, в якому він набув право власності або право користування, у тому числі оренди, емфітевзису, суборенди на таку земельну ділянку, та враховується у складі загального МПЗ кожного з таких власників або користувачів.

У разі відсутності державної реєстрації переходу права власності або права користування, у тому числі оренди, емфітевзису, суборенди, на земельну ділянку, віднесену до сільськогосподарських угідь, від одного власника, орендаря, користувача на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) до іншого власника, орендаря, користувача на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) протягом календарного року МПЗ щодо такої земельної ділянки визначається для попереднього власника, орендаря, користувача на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) на загальних підставах за податковий (звітний) рік.

Поряд з цим, п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ встановлено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ.

Відповідно до п.п. 69.15 п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ не нараховується та не сплачується загальне МПЗ за земельні ділянки, земельні частки (паї), що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, зокрема, з 01 березня 2022 року до 31 грудня 2022 року – у частині земельних ділянок, земельних часток (паїв), що перебувають у власності чи користуванні юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Сума МПЗ за земельні ділянки (земельні частки (паї), визначені п.п. 69.15 п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, визначається пропорційно кількості місяців, коли такі земельні ділянки (земельні частки (паї) підлягали оподаткуванню платою за землю або єдиним податком четвертої групи.

Платники податків, які до 06.05.2023 задекларували МПЗ за 2022–2023 роки щодо земельних ділянок на територіях, визначених п.п. 69.15 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ Податковий кодекс України, можуть зменшити (відкоригувати) нараховані суми МПЗ за ці роки шляхом подання уточнюючих податкових декларацій у порядку, встановленому ПКУ.

Норми абзаців 7–8 п. 38¹.2 ст. 38¹ ПКУ застосовуються починаючи з податкових періодів з 01.01.2023.

Перелік територій, де ведуться (велися) бойові дії або які були тимчасово окуповані РФ, визначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Оновлений Перелік затверджено наказом Наказ Міністерства розвитку громад та територій України № 376 від 28.02.2025 (чинний з 20.03.2025). Одночасно втратили чинність положення Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 309 від 22.12.2022, яким раніше був затверджений перелік таких територій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.