Синоптики попередили про вітер і мокрий сніг в Україні 5 березня

Пориви північно-західного вітру в Україні можуть сягати 15–20 м/с.

У четвер, 5 березня, в Україні прогнозують вітряну погоду. Пориви північно-західного вітру місцями сягатимуть 15–20 метрів за секунду. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона жартома порадила тепліше вдягатися та «покласти до кишені елегантну цеглину», щоб не зносило вітром.

За її прогнозом, денна температура повітря становитиме +4…+9 градусів. У південних та західних областях очікується тепліше — +6…+12 градусів, тоді як на північному сході буде прохолодніше — близько +1…+4 градусів.

Опади, за словами синоптикині, можливі лише в окремих регіонах країни.

Зокрема, дощ із мокрим снігом ймовірний у Полтавській, Чернігівській, Харківській та Луганській областях. В інших регіонах України суттєвих опадів не прогнозують.

У Києві 5 березня також очікується сильний північно-західний вітер. При цьому, за прогнозом Наталки Діденко, опадів у столиці не передбачається, а температура вдень підніметься приблизно до +5 градусів.

