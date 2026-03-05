  1. В Украине

Синоптики предупредили о ветре и мокром снеге в Украине 5 марта

09:24, 5 марта 2026
Порывы северо-западного ветра в Украине могут достигать 15–20 м/с.
Синоптики предупредили о ветре и мокром снеге в Украине 5 марта
В четверг, 5 марта, в Украине прогнозируется ветреная погода. Порывы северо-западного ветра местами будут достигать 15–20 метров в секунду. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она в шутку посоветовала теплее одеваться и «положить в карман элегантный кирпич», чтобы не уносило ветром.

По ее прогнозу, дневная температура воздуха будет составлять +4…+9 градусов. В южных и западных областях ожидается теплее – +6…+12 градусов, тогда как на северо-востоке будет прохладнее – около +1…+4 градусов.

Осадки, по словам синоптика, возможны только в отдельных регионах страны.

В частности, дождь с мокрым снегом возможен в Полтавской, Черниговской, Харьковской и Луганской областях. В других регионах Украины существенных осадков не прогнозируется.

В Киеве 5 марта ожидается сильный северо-западный ветер. При этом, по прогнозу Натальи Диденко, осадков в столице не предполагается, а температура днем ​​поднимется до +5 градусов.

прогноз погоды погода

