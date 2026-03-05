Как декларировать продажу, покупку и дарение автомобиля – объяснили в НАПК
В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции разъяснили порядок декларирования операций с транспортными средствами – продажи, покупки, дарения, наследования и передачи по доверенности. Разъяснение обнародовал Офис добропорядочности НАПК в рамках рубрики о декларировании в отдельных жизненных ситуациях.
Продажа транспортного средства
В случае продажи автомобиля, мотоцикла или другого транспортного средства доход от отчуждения обязательно указывается в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки». Источником дохода указывается покупатель.
В разделе 14 «Расходы и сделки» необходимо отразить сделку (договор купли-продажи), на основании которой прекращено право собственности, если стоимость объекта превышает 50 прожиточных минимумов.
В то же время в разделе 6 «Транспортные средства» проданный автомобиль не указывается, если по состоянию на конец отчетного периода он уже не принадлежит декларанту.
Для отражения дохода учитывается дата фактического получения средств, а не дата регистрации авто на нового владельца. Если продажа происходила с рассрочкой платежей, доход декларируется частями — в соответствии с суммами, полученными в каждом отчетном периоде.
Передача авто по доверенности
Выдача доверенности без заключения договора купли-продажи не прекращает права собственности. В таком случае транспортное средство продолжает отражаться в разделе 6 как собственность декларанта.
Полученные средства указываются в разделе 11 как доход с выбором вида «Прочее» и пояснением, что это доход от передачи права распоряжения транспортным средством. Раздел 14 в этом случае не заполняется.
Покупка автомобиля
Если авто приобретено за собственные средства, в декларации отражаются:
- в разделе 6 — само транспортное средство (при условии, что оно находится в собственности по состоянию на конец года);
- в разделе 14 — договор купли-продажи и расходы, если их размер превышает 50 прожиточных минимумов.
Если для приобретения был взят кредит, в разделе 13 «Финансовые обязательства» указывается информация о долге (при условии превышения 50 прожиточных минимумов), а в разделе 14 — сделка, на основании которой возникло обязательство.
Авто в подарок
Получение транспортного средства в дар сочетает в себе приобретение имущества и доход в неденежной форме.
В декларации указываются:
- в разделе 6 — информация об автомобиле (если он находится в собственности на конец года);
- в разделе 11 — доход в виде подарка;
- в разделе 14 — договор дарения (без указания расходов).
Если стоимость подарка неизвестна и денежная оценка не проводилась, в поле по стоимости выбирается отметка «Не применяется», а разделы 11 и 14 могут не заполняться.
Наследование транспортного средства
Унаследованный автомобиль отражается в разделе 6, если находится в собственности по состоянию на конец года.
Если проведена денежная оценка и ее размер превышает 50 прожиточных минимумов, в разделе 11 указывается доход в виде наследства, а в разделе 14 — сделка, на основании которой приобретено право собственности.
Если оценка не проводилась и стоимость неизвестна, соответствующие разделы о доходе и сделке не заполняются.
Дарение автомобиля другому лицу
В случае прекращения права собственности в результате дарения в декларации указывается только сделка в разделе 14 (при условии, что стоимость превышает 50 прожиточных минимумов).
Подаренное транспортное средство не отражается в разделе 6, если по состоянию на конец отчетного периода оно больше не принадлежит декларанту.
В НАПК подчеркивают: каждая операция с транспортным средством должна отражаться в соответствии с фактическими обстоятельствами и с учетом стоимости объекта и момента получения дохода.
