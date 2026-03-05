Как декларировать продажу, покупку и дарение автомобиля – объяснили в НАПК

В Офисе добропорядочности НАПК объяснили, что и в каких разделах декларации нужно указывать.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции разъяснили порядок декларирования операций с транспортными средствами – продажи, покупки, дарения, наследования и передачи по доверенности. Разъяснение обнародовал Офис добропорядочности НАПК в рамках рубрики о декларировании в отдельных жизненных ситуациях.

Продажа транспортного средства

В случае продажи автомобиля, мотоцикла или другого транспортного средства доход от отчуждения обязательно указывается в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки». Источником дохода указывается покупатель.

В разделе 14 «Расходы и сделки» необходимо отразить сделку (договор купли-продажи), на основании которой прекращено право собственности, если стоимость объекта превышает 50 прожиточных минимумов.

В то же время в разделе 6 «Транспортные средства» проданный автомобиль не указывается, если по состоянию на конец отчетного периода он уже не принадлежит декларанту.

Для отражения дохода учитывается дата фактического получения средств, а не дата регистрации авто на нового владельца. Если продажа происходила с рассрочкой платежей, доход декларируется частями — в соответствии с суммами, полученными в каждом отчетном периоде.

Передача авто по доверенности

Выдача доверенности без заключения договора купли-продажи не прекращает права собственности. В таком случае транспортное средство продолжает отражаться в разделе 6 как собственность декларанта.

Полученные средства указываются в разделе 11 как доход с выбором вида «Прочее» и пояснением, что это доход от передачи права распоряжения транспортным средством. Раздел 14 в этом случае не заполняется.

Покупка автомобиля

Если авто приобретено за собственные средства, в декларации отражаются:

в разделе 6 — само транспортное средство (при условии, что оно находится в собственности по состоянию на конец года);

в разделе 14 — договор купли-продажи и расходы, если их размер превышает 50 прожиточных минимумов.

Если для приобретения был взят кредит, в разделе 13 «Финансовые обязательства» указывается информация о долге (при условии превышения 50 прожиточных минимумов), а в разделе 14 — сделка, на основании которой возникло обязательство.

Авто в подарок

Получение транспортного средства в дар сочетает в себе приобретение имущества и доход в неденежной форме.

В декларации указываются:

в разделе 6 — информация об автомобиле (если он находится в собственности на конец года);

в разделе 11 — доход в виде подарка;

в разделе 14 — договор дарения (без указания расходов).

Если стоимость подарка неизвестна и денежная оценка не проводилась, в поле по стоимости выбирается отметка «Не применяется», а разделы 11 и 14 могут не заполняться.

Наследование транспортного средства

Унаследованный автомобиль отражается в разделе 6, если находится в собственности по состоянию на конец года.

Если проведена денежная оценка и ее размер превышает 50 прожиточных минимумов, в разделе 11 указывается доход в виде наследства, а в разделе 14 — сделка, на основании которой приобретено право собственности.

Если оценка не проводилась и стоимость неизвестна, соответствующие разделы о доходе и сделке не заполняются.

Дарение автомобиля другому лицу

В случае прекращения права собственности в результате дарения в декларации указывается только сделка в разделе 14 (при условии, что стоимость превышает 50 прожиточных минимумов).

Подаренное транспортное средство не отражается в разделе 6, если по состоянию на конец отчетного периода оно больше не принадлежит декларанту.

В НАПК подчеркивают: каждая операция с транспортным средством должна отражаться в соответствии с фактическими обстоятельствами и с учетом стоимости объекта и момента получения дохода.

