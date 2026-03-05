  1. В Украине

Укрзализныця предупредила об изменении движения поездов 5 марта

09:06, 5 марта 2026
5 марта в Днепропетровской области часть пригородных поездов будет курсировать по сокращенным маршрутам.
В Укрзализныце сообщили о временных изменениях в движении пригородных поездов в Днепропетровской области 5 марта.

Отмечается, что корректировка расписания связана с последствиями военной агрессии России. Из-за ситуации ситуации некоторые рейсы в этот день будут курсировать по сокращенным маршрутам.

Временные ограничения в движении поездов

В четверг, 5 марта, на территории Днепропетровской области были введены изменения в пригородном железнодорожном сообщении. Часть электричек не сможет пройти полный маршрут и будет направляться только к отдельным станциям.

В частности, пригородный поезд №6005 будет временно курсировать по маршруту Днепр-Главный — Верхнеднепровск. В обычном режиме этот рейс следует к станции Пятихатки-Стыков, однако из-за текущих обстоятельств его маршрут сокращен.

Кроме того, изменения затронули и обратный рейс. Поезд №6010 5 марта будет следовать по маршруту Верхнеднепровск — Днепр-Главный вместо стандартного направления Пятихатки — Днепр-Главный.

Пассажирам советуют учитывать эти изменения при планировании поездок.

