Трехстороннюю встречу Украина–США–Россия могут перенести из-за ситуации на Ближнем Востоке

11:11, 5 марта 2026
В то же время Украина ожидает реализации договоренностей об обмене военнопленными, достигнутых во время предыдущих переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехстороннюю встречу с участием Украины, США и России, которая предварительно планировалась на начало марта, могут отложить из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом он сообщил в интервью итальянскому телеканалу Rai Italia.

По словам Зеленского, встреча планировалась в период с 5 по 9 марта, однако дата могла зависеть от международной ситуации.

«Следующая трехсторонняя встреча Украина – США – Россия планировалась в промежутке с 5 по 9 марта, в зависимости от того, что будет происходить в мире. Сейчас в мире еще одна война на Ближнем Востоке», — отметил Президент.

Он пояснил, что Украина обсуждала с американской стороной возможность изменения места проведения встречи или ее переноса на более поздний срок.

«Мы говорили с американской стороной – потому что именно они являются стороной, которая приглашает Украину и Россию на встречу, – о возможной смене места проведения и отсрочке встречи на некоторое время из-за войны на Ближнем Востоке», — сказал Зеленский.

В то же время Президент подчеркнул, что Украина ожидает реализации договоренностей об обмене военнопленными, достигнутых во время предыдущих переговоров.

«Мы очень надеемся, что все-таки будет подтвержден обмен, о котором мы договорились в ходе предыдущих встреч. Обмен военнопленных – это всегда важный момент, это позитив для семей», — отметил он.

По словам Зеленского, Украина рассчитывает, что процесс обмена может начаться уже в ближайшие дни.

