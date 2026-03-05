Комитеты Верховной Рады поддержали проект Трудового кодекса

Проект Трудового кодекса предлагает прозрачный механизм формирования минимальной заработной платы, в частности ее привязку к макроэкономическим показателям и средней заработной плате в экономике.

Фото: buhgalter911.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций рассмотрел проект Трудового кодекса Украины — законопроект №14386 — и единогласно поддержал его принятие за основу. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Во время обсуждения члены Комитета сосредоточили внимание на вопросах оплаты труда, в частности на подходах к определению минимальной заработной платы. Было отмечено, что проект Трудового кодекса предлагает прозрачный механизм формирования минимальной заработной платы, в частности ее привязку к макроэкономическим показателям и средней заработной плате в экономике. Такой подход соответствует европейской практике и должен сделать систему оплаты труда более прогнозируемой и понятной для работников и работодателей.

«Минимальная заработная плата должна быть прежде всего инструментом защиты человека от бедности. В проекте Трудового кодекса предлагается установить понятный механизм ее определения — с привязкой к средней заработной плате в экономике», — заявили в ведомстве.

Члены Комитета также подчеркнули важность системного обновления трудового законодательства, которое в настоящее время базируется на Кодексе законов о труде 1971 года. Обновленный Трудовой кодекс должен создать современную правовую рамку для трудовых отношений, обеспечить баланс интересов работников и работодателей и приблизить украинское законодательство к стандартам Европейского Союза.

Также 4 марта Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования рассмотрел проект Трудового кодекса и в своем заключении поддержал его принятие за основу.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада продвигает очередной проект Трудового кодекса – законопроект №14386, инициированный Кабинетом Министров Украины. По сравнению с действующим законодательством, документ также предусматривает дополнительное урегулирование ряда вопросов, в частности усиление ответственности работодателя за нарушение трудового законодательства.

Также сообщалось, что проект Трудового кодекса легализует видеонаблюдение на рабочем месте и мониторинг корреспонденции работника.

Напомним,

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект Трудового кодекса Украины — законопроект №14386. Документ направлен на дерадянизцию законодательства о труде, урегулирование индивидуальных и коллективных трудовых отношений на принципах свободы, равенства, обеспечения достойного труда с имплементацией международных стандартов регулирования трудовых отношений в национальное законодательство.

В проект Кодекса инкорпорированы нормы законов Украины «Об оплате труда», «Об отпусках», «О коллективных соглашениях и договорах», «О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.