Какие штрафы и за какие нарушения готовит работодателям проект Трудового кодекса

Проект Трудового кодекса предусматривает беспрецедентные финансовые санкции для работодателей, в том числе за «теневую» занятость и нарушение требований охраны труда.

Верховная Рада Украины настойчиво продвигает очередной проект Трудового кодекса — законопроект № 14386 от 15.01.2026, инициированный Кабинетом Министров Украины. Документ рассматривается Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов под руководством Галины Третьяковой.

По сравнению с действующим трудовым законодательством, документ также предусматривает дополнительное регулирование ряда вопросов, в частности усиление ответственности работодателя за нарушения трудового законодательства.

В частности, работодатели будут нести ответственность в виде штрафа в случае:

1. Допуска работника к работе без заключения трудового договора, установления работнику неполного рабочего времени или заключения трудового договора с ненормированным рабочим временем при фактическом выполнении работы на условиях полной нормы рабочего времени и выплате заработной платы (вознаграждения) без начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование —

в пятнадцатикратном размере минимальной заработной платы за каждого работника, по отношению к которому совершено нарушение.

А в случае повторного нарушения в течение года —

в тридцатикратном размере минимальной заработной платы за каждого работника, по отношению к которому совершено нарушение.

2. Использования принудительного труда —

в пятнадцатикратном размере минимальной заработной платы за каждого работника, по отношению к которому совершено нарушение;

А в случае повторного нарушения в течение года —

в тридцатикратном размере минимальной заработной платы за каждого работника, по отношению к которому совершено нарушение.

3. Допуска к работе без заключения трудового договора, если на момент выявления нарушения работодателем начислен и уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального за такого работника в месяце, предшествующем месяцу, в котором началось инспекционное посещение —

в размере одной минимальной заработной платы за каждого работника, по отношению к которому совершено нарушение.

4. Несоблюдения государственных гарантий по оплате труда в размере не ниже минимальной заработной платы —

в размере одной минимальной заработной платы за каждого работника, по отношению к которому совершено нарушение.

5. Нарушения установленных сроков выплаты заработной платы работникам, других выплат, предусмотренных трудовым законодательством, более чем за один месяц, при выплате их не в полном объеме —

в тройном размере минимальной заработной платы.

6. Несоблюдения установленных гарантий и льгот для работников —

в тройном размере минимальной заработной платы за каждого работника, по отношению к которому совершено нарушение.

7. Не предоставления отпусков в случаях, определенных законодательством —

в тройном размере минимальной заработной платы.

8. Ведения недостоверного учета рабочего времени работника, который работает по трудовому договору с ненормированным рабочим временем, относительно фактически выполняемой им работы —

в тройном размере минимальной заработной платы за каждого работника, по отношению к которому совершено нарушение.

9. Превышения установленного этим Кодексом допустимого количества трудовых договоров с ненормированным рабочим временем —

в тройном размере минимальной заработной платы.

Отметим, что количество трудовых договоров с ненормированным рабочим временем у одного работодателя не может превышать 10 процентов от общего числа трудовых договоров, сторонами которых является этот работодатель. Работодатель, который использует труд менее чем 10 работников, может заключать не более одного трудового договора с ненормированным рабочим временем.

10. Необеспечения работников средствами коллективной и/или индивидуальной защиты —

в размере минимальной заработной платы за каждого работника, которого не обеспечили этими средствами.

11. Наступления несчастного случая и/или острого профессионального заболевания (отравления), причиной которого стало использование (эксплуатация) рабочего оборудования и/или выполнение работ, по которым была внесена требование инспектора труда о принятии мер, подлежащих немедленному исполнению, и не была выполнена —

в пятидесятикратном размере минимальной заработной платы за каждого работника, с которым произошел несчастный случай и/или острое профессиональное заболевание (отравление).

12. Создания работодателем препятствий при проведении инспекционного посещения/инспектирования —

в размере штрафа, установленного по вопросу, который должен был изучаться во время инспекционного посещения/инспектирования.

13. Невыполнения законных требований инспектора труда по устранению выявленного нарушения —

в размере пяти минимальных заработных плат за каждое нарушение.

При определении размера штрафов, указанных в части первой этой статьи, применяется размер минимальной заработной платы, установленный законом на 1 января календарного года, в котором выявлено нарушение трудового законодательства.

Для работодателей при определении размеров штрафов, которые налагаются, применяются следующие понижающие коэффициенты:

1. 0,25 — для работодателей, которые на момент совершения нарушения используют наемный труд, в том числе без заключенного трудового договора, от 1 до 10 работников;

2. 0,5 — для работодателей, которые на момент совершения нарушения используют наемный труд, в том числе без заключенного трудового договора, от 10 до 50 работников;

3. 0,7 — для работодателей, которые на момент совершения нарушения используют наемный труд, в том числе без заключенного трудового договора, от 50 до 250 работников.

В случае если работодатель до завершения инспекционного посещения/инспектирования устраняет нарушение и одновременно выплачивает компенсационные выплаты, работодатель освобождается от финансовых санкций за соответствующее нарушение. Эта норма не применяется в случае повторного установления нарушения в течение одного года со дня выявления предыдущего нарушения.

Штрафы, указанные в части первой этой статьи, налагаются центральным органом по вопросам надзора и контроля и/или его территориальными органами.

В случае уплаты работодателем 50 процентов размера штрафа в течение 10 дней с дня вручения постановления о наложении штрафа за нарушение требований трудового законодательства, такое постановление считается исполненным.

Уплата штрафа не освобождает работодателя от обязанности устранить нарушение трудового законодательства.

Постановление центрального органа по вопросам надзора и контроля или его территориального органа является исполнительным документом и должно соответствовать требованиям к исполнительному документу, установленным Законом Украины «Об исполнительном производстве».

Автор: Тарас Лученко

