Дело о смерти беременной из-за запрета абортов: в Польше вынесли приговор по резонансному делу

В Польше трех врачей приговорили к тюремному заключению по делу о смерти беременной женщины.

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд в Польше приговорил трех врачей к тюремным срокам по делу о смерти беременной женщины в 2021 году. Этот случай вызвал масштабные протесты и новую волну критики строгого законодательства страны об абортах, сообщает Euractiv.

Приговор суда

Женщина по имени Изабела умерла от сепсиса на 22-й неделе беременности.

Региональный суд в Катовицах признал врачей виновными и назначил следующие наказания:

одному врачу — 18 месяцев лишения свободы и запрет на медицинскую практику на шесть лет;

• второму — 15 месяцев заключения и запрет работать врачом шесть лет;

• третьему — один год заключения и четырехлетний запрет на медицинскую практику.

Адвокат семьи погибшей заявила после заседания, что это «справедливое наказание» и назвала действия медиков проявлением грубой небрежности.

30-летняя Изабела находилась в больнице города Пщина на юге Польши после отхождения околоплодных вод. Известно, что плод имел серьезные пороки развития.

По словам семьи, врачи откладывали прерывание беременности, ожидая естественной смерти плода из-за возможных юридических последствий. Менее чем за сутки женщина умерла от септического шока.

У женщины осталась дочь от предыдущей беременности.

Польша имеет одно из самых строгих законодательств об абортах в Европе. Прерывание беременности разрешено только в двух случаях:

• если беременность наступила вследствие преступления (изнасилования или инцеста);

• если существует угроза жизни или здоровью матери.

Ситуация обострилась после решения Конституционного трибунала Польши в 2020 году, который признал незаконным аборт из-за тяжелых пороков плода. До этого решения 98% легальных абортов в стране проводились именно по этой причине.

Новые ограничения вызвали волну протестов по всей стране, которые стали крупнейшими массовыми демонстрациями в Польше со времен антикоммунистического движения 1989 года.

После смерти Изабелы по всей стране вновь вспыхнули протесты, на этот раз под лозунгом «Ни одной больше».

Помимо обвинений против врачей, Национальный фонд здравоохранения Польши (NFZ) выявил многочисленные нарушения в оказании помощи Изабеле и оштрафовал больницу примерно на €151 500 (650 000 польских злотых).

Омбудсмен по правам пациентов также подтвердил нарушение прав женщины и рекомендовал внедрить новые медицинские протоколы для случаев септического шока.

Правящая центристская коалиция Польши перед выборами 2023 года обещала смягчить жесткие нормы законодательства об абортах. Однако из-за политических разногласий эти изменения пока не приняты.

Кроме того, любая попытка либерализации законов может столкнуться с вето президента.

Адвокаты врачей уже заявили, что будут обжаловать приговор в Верховном суде Польши.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.