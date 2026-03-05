КСУ продолжил рассмотрение жалобы относительно закона «О высшем образовании» и отказал в открытии производства по делу о выплатах ветеранам войны

Первый и Второй сенаты Конституционного Суда рассмотрели ряд дел по конституционным жалобам по поводу положений законов о госбюджете, высшем образовании, уголовном процессе, судебном сборе и пенсионном страховании.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конституционный Суд сообщает, что Первый сенат на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Масюка Петра Михайловича относительно конституционности пункта 8 раздела «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2023 год».

Суд исследовал материалы дела и перешел к закрытой части пленарного заседания.

Первый сенат на закрытой части пленарного заседания продолжил рассмотрение дела по конституционной жалобе Падерина Владимира Александровича относительно конституционности пункта 5 части первой статьи 46 Закона Украины «О высшем образовании». Ее рассмотрение Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

Второй сенат на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Карась Алены Васильевны, Карася Владимира Владимировича относительно конституционности пункта 9 части первой статьи 309 Уголовного процессуального кодекса Украины. Суд исследовал материалы дела и перешел к закрытой части пленарного заседания.

По делу по конституционной жалобе Горобца Артура Валерьевича относительно конституционности части первой статьи 76 Уголовного процессуального кодекса Украины Второй сенат принял Решение № 1-р(II)/2026.

Второй сенат на закрытых частях пленарных заседаний продолжил рассмотрение дел по конституционным жалобам:

Лопушанского Владимира Михайловича относительно конституционности абзаца седьмого подпункта 1, подпункта 5 пункта 3, пункта 5 части второй статьи 4 Закона Украины «О судебном сборе»;

Приходько Виктора Валерьевича относительно конституционности абзаца первого пункта 13-1 раздела XV «Заключительные положения» Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», абзаца семидесятого подпункта 27 пункта 19 раздела I Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий»;

Дудина Романа Владимировича относительно конституционности абзаца пятого части пятой статьи 182 Уголовного процессуального кодекса Украины;

Келеберды Владимира Ивановича относительно конституционности пункта 61 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Рассмотрение этих дел Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

Второй сенат на заседании продолжил рассмотрение вопроса об открытии или отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Частного акционерного общества «Львовский электроламповый завод „Искра“» относительно конституционности абзаца первого части четвертой статьи 14 Закона Украины «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий». Рассмотрение этого вопроса Суд продолжит на одном из следующих заседаний.

Кроме того, состоялись заседания коллегий судей Первого и Второго сенатов, на которых судьи рассматривали вопросы об открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам.

По результатам рассмотрения Первая коллегия судей Первого сената не единогласно постановила определения об отказе в открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам:

Ковбеля Максима Николаевича относительно конституционности абзаца третьего пункта 3, пункта 5 части первой статьи 17 Закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», пункта 3 части первой статьи 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»;

Коломийца Владимира Ивановича относительно конституционности абзаца седьмого статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год», подпунктов «а», «в» пункта 2 части пятой статьи 328 Кодекса административного судопроизводства Украины;

Нагаева Игоря Сергеевича относительно конституционности части пятой статьи 13 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» в редакции Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно разовой денежной выплаты ветеранам войны и жертвам нацистских преследований»;

Савченко Виктора Николаевича относительно конституционности подпункта 2 пункта 1 раздела I Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно разовой денежной выплаты ветеранам войны и жертвам нацистских преследований»;

Шалухиной Виктории Викторовны относительно конституционности абзаца шестнадцатого части первой статьи 1, подпункта «в» пункта 2 части первой статьи 3, части первой статьи 45, части первой статьи 51¹ Закона Украины «О предотвращении коррупции», пункта 1 части первой статьи 238 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Конституционные жалобы переданы на рассмотрение Первого сената для решения вопроса об открытии или отказе в открытии конституционных производств по делам.

Коллегия судей отказала (окончательно) в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Салтыкова Геннадия Ивановича относительно конституционности части первой статьи 376 Гражданского кодекса Украины.

В то же время коллегия судей на одном из следующих заседаний продолжит рассмотрение вопроса об открытии или отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Общества с ограниченной ответственностью «Петролеум 2021» относительно конституционности части седьмой статьи 41 Кодекса Украины по процедурам банкротства.

Вторая коллегия судей Второго сената отказала (окончательно) в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Гончар Валерии Станиславовны относительно конституционности пункта 2 части пятой статьи 328 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Третья коллегия судей Второго сената открыла конституционное производство по делу по конституционному представлению Верховного Суда относительно конституционности пункта 1 части второй статьи 284, части третьей статьи 285, части четвертой статьи 286, части третьей статьи 288 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вопросы, связанные с конституционным производством по этому делу, судьи рассмотрят на заседании Большой палаты.

По делу по конституционной жалобе Коломойского Игоря Валерьевича относительно конституционности пункта 41 части первой, третьего предложения части второй статьи 336 Уголовного процессуального кодекса Украины коллегия судей постановила Определение (окончательное) об отказе в открытии конституционного производства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.