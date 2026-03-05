Комітети Верховної Ради підтримали проєкт Трудового кодексу

Проєкт Трудового кодексу пропонує прозорий механізм формування мінімальної заробітної плати, зокрема її прив’язку до макроекономічних показників і середньої заробітної плати в економіці.

Фото: buhgalter911.com

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій розглянув проєкт Трудового кодексу України — законопроєкт №14386 — та одноголосно підтримав його ухвалення за основу. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Під час обговорення члени Комітету зосередили увагу на питаннях оплати праці, зокрема на підходах до визначення мінімальної заробітної плати. Було відзначено, що проєкт Трудового кодексу пропонує прозорий механізм формування мінімальної заробітної плати, зокрема її прив’язку до макроекономічних показників і середньої заробітної плати в економіці. Такий підхід відповідає європейській практиці і має зробити систему оплати праці більш прогнозованою та зрозумілою для працівників і роботодавців.

«Мінімальна заробітна плата має бути передусім інструментом захисту людини від бідності. У проєкті Трудового кодексу пропонується встановити зрозумілий механізм її визначення — з прив’язкою до середньої заробітної плати в економіці», - заявили у відомстві.

Члени Комітету також наголосили на важливості системного оновлення трудового законодавства, яке наразі базується на Кодексі законів про працю 1971 року. Оновлений Трудовий кодекс має створити сучасну правову рамку для трудових відносин, забезпечити баланс інтересів працівників і роботодавців та наблизити українське законодавство до стандартів Європейського Союзу.

Також 4 березня Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування розглянув проєкт Трудового кодексу та у своєму висновку підтримав його прийняття за основу.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада просуває черговий проєкт Трудового кодексу — законопроєкт №14386, ініційований Кабінет Міністрів України. Порівняно з чинним трудовим законодавством, документ також передбачає додаткове врегулювання низки питань, зокрема посилення відповідальності роботодавця за порушення трудового законодавства.

Також повідомлялося, що проєкт Трудового кодексу легалізує відеоспостереження на робочому місці та моніторинг кореспонденції працівника.

Нагадаємо, Кабінетом Міністрів зареєстрував у Верховній Раді Проект Трудового кодексу України — законопроект №14386. Документ спрямований на дерадянізацію законодавства про працю, унормування індивідуальних та колективних трудових відносин на принципах свободи, рівності, забезпечення гідної праці з імплементацією міжнародних стандартів регулювання трудових відносин у національне законодавство.

До проекту Кодексу інкорпоровані норми законів України «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про колективні угоди та договори», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

