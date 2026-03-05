Росія передала двох українських військовополонених Угорщині – Коордштаб назвав це провокацією

Україна вимагає інформацію про стан військових та доступ до них.

У Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявили, що передання Росією двох українських військовополонених Угорщині є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

«Координаційний штаб з питань полонених засуджує акт передачі громадян України між Угорщиною та країною-агресоркою та розцінює це як російську провокацію. Її мета - вкотре атакувати Женевські конвенції та міжнародне право, а також є спробою погіршити стосунки двох європейських країн в межах гібридної агресії росії проти Європи», – йдеться у повідомленні.

У заяві також зазначено, що підтримка воєнних злочинів Москви та маніпулювання долями українських військовополонених може бути розцінене міжнародними судами як участь у неспровокованій агресії проти України.

Координаційний штаб закликав причетних до цієї ситуації відмовитися від протиправних дій і не використовувати українських військових, які опинилися в полоні внаслідок російської агресії, як інструмент політичного впливу.

Українська сторона також вимагає надати повну інформацію про стан здоров’я полонених та забезпечити доступ уповноважених представників України до них.

У штабі наголосили, що продовжують працювати над поверненням усіх громадян України та осіб із подвійним громадянством із російського полону.

Водночас в Координаційному штабі нагадали, що у 2023 році без погодження з Україною до Угорщини вже передали з Росії 11 українських громадян.

