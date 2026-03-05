Іспанія відправить військовий корабель для захисту Кіпру

Іспанія відправить фрегат на Кіпр.

Іспанія вирішила відправити свій фрегат «Христофор Колумб» на Кіпр, приєднавшись до французького авіаносця «Шарль де Голль» та інших кораблів грецького флоту. Про це повідомило Міністерство оборони Іспанії.

Зазначається, що іспанський фрегат, який досягне Кіпру приблизно 10 березня, використовується для протиповітряної оборони.

Фрегат відправляють до Кіпру, щоб «забезпечити захист та протиповітряну оборону» та «підтримати будь-яку евакуацію цивільного населення».

Це відбувається після удару безпілотника по британській базі на середземноморському острові.

