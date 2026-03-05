Психологи та психотерапевти проходитимуть сертифікацію — Уряд затвердив нові правила

Після сертифікації інформацію про фахівців вноситимуть до Реєстру надавачів послуг у сфері психічного здоров’я.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін ухвалив постанову №288, якою затвердив порядок сертифікації та безперервного професійного розвитку фахівців у сфері психічного здоров’я. Документ також визначає перелік професій, які належать до цієї сфери.

Постанова встановлює правила, за якими фахівці з психічного здоров’я повинні підтверджувати свою кваліфікацію. Після проходження сертифікації інформацію про спеціаліста вноситимуть до Реєстру надавачів послуг у сфері психічного здоров’я.

Сертифікацію здійснюватиме Національна комісія з питань психічного здоров’я. Окремо психотерапевти проходитимуть сертифікацію у певних науково обґрунтованих методах психотерапії через професійні саморегулівні організації.

Хто зможе пройти сертифікацію

Подати документи на сертифікацію можуть фахівці, які мають вищу освіту не нижче рівня бакалавра. Для цього потрібно подати заяву, копії документів про освіту, довідку про відсутність судимості та інші підтвердні документи.

Заяву можна подати особисто, поштою або електронною поштою. На розгляд документів передбачено до 30 календарних днів.

Водночас сертифікацію не зможуть пройти особи, яким суд заборонив займатися відповідною діяльністю.

У яких сферах працюватимуть фахівці

Сертифікація проводитиметься за різними напрямами роботи, зокрема:

соціальна сфера

освіта

безпека та оборона

цивільний захист

молодіжна робота

фізична культура і спорт

культура та мистецтво

бізнес і підприємництво

юстиція та правосуддя

душпастирська опіка

До переліку фахівців належать, зокрема, психологи, психотерапевти, соціальні працівники, фахівці із соціальної роботи, військові психологи, капелани та інші спеціалісти, які працюють із психічним здоров’ям.

Обов’язкове професійне навчання

Постанова також запроваджує систему безперервного професійного розвитку. Фахівці повинні регулярно підвищувати кваліфікацію — брати участь у курсах, тренінгах, конференціях, стажуваннях або проходити супервізію.

За такі освітні заходи нараховуватимуться бали професійного розвитку, які підтверджуватимуть підвищення кваліфікації.

Коли потрібно проходити додаткове навчання

Якщо фахівець не працював за спеціальністю понад три роки, перед відновленням роботи він має пройти курс підвищення кваліфікації або підтвердити професійний розвиток за останні роки.

Водночас нові правила не поширюються на військових капеланів та військових психологів, залучених до психологічного забезпечення під час воєнного стану. Також окремі процедури діють для медичних і педагогічних працівників, для яких уже існують власні системи атестації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.