  1. В Украине

Зарплаты учителей могут отвязать от «минималки»: что предлагают в Минобразования

10:54, 5 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине предлагают больше не привязывать зарплату учителей к размеру минимальной заработной платы.
Зарплаты учителей могут отвязать от «минималки»: что предлагают в Минобразования
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине рассматривается возможность отделить уровень оплаты труда учителей от размера минимальной заработной платы. Пока такая привязка фактически применяется только в сфере образования. Об этом сообщила заместитель министра Дарья Марчак во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По ее словам, в странах Европейского Союза подход к определению минимальной зарплаты отличается от украинского. Там ее размер обычно определяют, ориентируясь на среднюю заработную плату.

Марчак отметила, что если бы в Украине применялся такой принцип расчета, то минимальная зарплата была бы значительно больше.

Она также пояснила, что минимальная заработная плата должна выполнять, прежде всего, социальную функцию — быть пределом, ниже которого работник не может получать доход. Когда ее используют как базовый показатель для разных расчетов, она теряет свое главное предназначение — защита человека от базового уровня бедности.

Министерство экономики предлагает в проекте нового Трудового кодекса отделить систему оплаты труда учителей от привязки к минимальной заработной плате.

По словам заместителя министра Дарьи Марчак, в документе предусмотрен компромиссный вариант, который еще может быть доработан до второго чтения. В министерстве полагают, что зарплаты работников образования не должны рассчитываться на основе минимальной зарплаты.

Планируется привязать зарплату педагогов к базовой (орудной) величине – соответствие минимальной зарплаты для финансово-расчетных целей, размер которой будет определяться в Госбюджете. Эту категорию предлагают ввести в законопроектах о реформе прожиточного минимума.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада продвигает очередной проект Трудового кодекса – законопроект №14386, инициированный Кабинетом Министров Украины. По сравнению с действующим законодательством, документ также предусматривает дополнительное урегулирование ряда вопросов, в частности усиление ответственности работодателя за нарушение трудового законодательства.

Также сообщалось, что проект Трудового кодекса легализует видеонаблюдение на рабочем месте и мониторинг корреспонденции работника.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект зарплата МОН Украины кодекс школа трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Функциональный иммунитет не защищает от ответственности за военные преступления: КУС подтвердил приговор депутату РФ

КУС отказал в открытии производства по жалобе защиты депутата РФ, осужденного в Украине за посягательство на территориальную целостность государства.

Высший совет правосудия внесет представление Президенту о назначении трех судей в апелляционные суды

ВСП рекомендует назначить трех судей в апелляционные суды Запорожской и Черниговской областей

Убил ключом мать и сына: что решил Верховный Суд по делу, которое шокировало Донетчину

Кассационная инстанция оценила доводы осуждённого и проверила законность пожизненного наказания за двойное убийство.

Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку

В связи с подачей заявлений об отставке ВСП решила уволить двух судей

Верховный Суд определил правовые основания ответственности государства за вред, причиненный неконституционными нормами

Объединённая палата КАС ВС пришла к выводу, что отсутствие специального закона не освобождает государство от обязанности возмещать вред.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]