Зарплаты учителей могут отвязать от «минималки»: что предлагают в Минобразования

В Украине предлагают больше не привязывать зарплату учителей к размеру минимальной заработной платы.

В Украине рассматривается возможность отделить уровень оплаты труда учителей от размера минимальной заработной платы. Пока такая привязка фактически применяется только в сфере образования. Об этом сообщила заместитель министра Дарья Марчак во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

По ее словам, в странах Европейского Союза подход к определению минимальной зарплаты отличается от украинского. Там ее размер обычно определяют, ориентируясь на среднюю заработную плату.

Марчак отметила, что если бы в Украине применялся такой принцип расчета, то минимальная зарплата была бы значительно больше.

Она также пояснила, что минимальная заработная плата должна выполнять, прежде всего, социальную функцию — быть пределом, ниже которого работник не может получать доход. Когда ее используют как базовый показатель для разных расчетов, она теряет свое главное предназначение — защита человека от базового уровня бедности.

Министерство экономики предлагает в проекте нового Трудового кодекса отделить систему оплаты труда учителей от привязки к минимальной заработной плате.

По словам заместителя министра Дарьи Марчак, в документе предусмотрен компромиссный вариант, который еще может быть доработан до второго чтения. В министерстве полагают, что зарплаты работников образования не должны рассчитываться на основе минимальной зарплаты.

Планируется привязать зарплату педагогов к базовой (орудной) величине – соответствие минимальной зарплаты для финансово-расчетных целей, размер которой будет определяться в Госбюджете. Эту категорию предлагают ввести в законопроектах о реформе прожиточного минимума.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада продвигает очередной проект Трудового кодекса – законопроект №14386, инициированный Кабинетом Министров Украины. По сравнению с действующим законодательством, документ также предусматривает дополнительное урегулирование ряда вопросов, в частности усиление ответственности работодателя за нарушение трудового законодательства.

Также сообщалось, что проект Трудового кодекса легализует видеонаблюдение на рабочем месте и мониторинг корреспонденции работника.

