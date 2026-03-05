В Украине стартовала регистрация на НМТ-2026: подать заявку можно до 2 апреля

Более 300 тысяч участников ожидают НМТ-2026.

В Украине 5 марта началась регистрация на участие в Национальном мультипредметном тесте (НМТ), которая продлится до 2 апреля. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

«Судебно-юридическая газета» публиковала пошаговую инструкцию, как зарегистрироваться для участия в НМТ-2026.

Бабак подчеркнул, что подать заявку можно через официальный сайт Украинского центра оценивания качества образования. Он напомнил, что основная сессия НМТ пройдет с 20 мая по 25 июня, а дополнительная — с 17 по 24 июля.

Отмечается, что в 2026 году тестирование будет проходить по модели прошлого года — в один день. Такой формат, по словам Бабака, поддержала Верховная Рада, приняв в целом законопроект №13650.

Также, по словам главы профильного комитета, как и все годы полномасштабного вторжения, ключевыми остаются вопросы безопасности и равного доступа к тестированию, в частности для абитуриентов, которые находятся за границей.

Бабак сообщил, что в прошлом году на НМТ зарегистрировались более 312 тысяч участников, из которых более 20 тысяч проходили тестирование за рубежом во временных экзаменационных центрах. Такие центры работали более чем в 30 странах мира. В этом году ожидается примерно такое же количество участников.

Перечень предметов НМТ остается неизменным. Абитуриенты будут сдавать:

украинский язык,

математику,

историю Украины,

а также один предмет по выбору — иностранный язык, биологию, географию, физику, химию или украинскую литературу.

Кроме того, по словам Бабака, результаты НМТ, полученные начиная с 2023 года, остаются действительными и могут быть использованы при поступлении в 2026 году.

Он напомнил, что в прошлом году вместе с абитуриентами также развенчивали распространенные мифы о НМТ. Среди них:

что тест по английскому якобы «несправедливый» и его не могут сдать даже носители языка;

что интерес к обучению в Украине падает, а большинство выпускников стремится поступать за границу;

что прифронтовые регионы сдают НМТ значительно хуже, чем «безопасные».

Сергей Бабак сообщил, что в этом году команда Украинского центра оценивания качества образования работала над тем, чтобы еще больше повысить прозрачность и понятность процедуры тестирования, ведь лучшим ответом на любые предположения являются высокие результаты абитуриентов.

В итоге он добавил, что за первые пять минут после открытия регистрации абитуриенты создали более 100 личных кабинетов.

