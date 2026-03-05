Как зарегистрироваться на НМТ-2026: пошаговая инструкция для поступающих

Ошибки и неточности, допущенные при регистрации, могут быть устранены до 7 апреля.

5 марта начинается регистрация на сдачу Национального мультипредметного теста (НМТ). Как и в предыдущие годы, подать заявку на участие можно будет онлайн.

Пошаговую инструкцию по регистрации обнародовал Украинский центр оценивания качества образования.

Первый шаг — создание персонального кабинета участника. Это можно сделать с помощью приложения «Дія», чтобы не вносить персональную информацию и часть документов.

Через приложение необходимо отправить цифровой документ (поставить соответствующую отметку возле ID-карты или заграничного паспорта), после чего:

указать регистрационные данные (контактную информацию, категорию «выпускник текущего года» или «выпускник прошлых лет», сведения об учебном заведении — для выпускников текущего года);

при необходимости — поставить отметку о прохождении НМТ во время дополнительных сессий или указать на необходимость создания особых условий;

выбрать учебный предмет по выбору и населённый пункт в Украине или за рубежом, где планируете проходить НМТ, а также язык сдачи сертификационной работы;

загрузить скан-копии или фотокопии регистрационных документов (их перечень программа определит автоматически) — выпускники текущего года должны предоставить только справку из учебного заведения;

подтвердить желание принять участие в НМТ и отправить внесённую информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценивания качества образования, нажав соответствующую кнопку.

Создать кабинет участника НМТ можно также вручную. Для этого необходимо указать перечисленную выше информацию, но сначала внести персональные данные для регистрации.

Если создавать кабинет самостоятельно, необходимо загрузить ряд документов, которые в «Дії» подтягиваются автоматически:

документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий информацию о РНОКПП (карточку налогоплательщика, паспорт гражданина Украины с необходимыми данными, справку о присвоении идентификационного номера физического лица, справку о внесении сведений в Единый государственный демографический реестр, выписку из реестра территориальной громады, документ, подтверждающий отсутствие РНОКПП и т. п.);

документ, содержащий информацию об образовании (справку с места обучения для выпускников текущего года или документ о полученном уровне образования).

Отдельные категории выпускников также должны дополнительно предоставить копии следующих документов:

свидетельства о смене имени, о браке или расторжении брака — если есть расхождения в персональных данных;

справки о языке обучения — если абитуриент желает сдавать НМТ на языке коренного народа или национального меньшинства;

медицинского заключения о создании особых условий для прохождения тестирования по форме № 086-3/о;

нотариально заверенного перевода документов, если они оформлены на иностранном языке.

Также в УЦОКО советуют регулярно проверять состояние обработки документов после их отправки в региональный центр. Ошибки и неточности можно будет исправить до 7 апреля.

