Пенсионерам прибавят 20% к пенсии: кто попал в список

Жители горных территорий получат дополнительные надбавки к пенсиям и отдельным социальным выплатам. С 25 февраля вступило в силу новое постановление Кабинета Министров Украины от 18 февраля 2026 года №225, которое регулирует порядок предоставления доплат в 2026 году для людей, проживающих, работающих или обучающихся в горных населённых пунктах.

Согласно документу, право на надбавку теперь имеют и внутренне перемещённые лица, которые переехали в такие территории. Размер доплаты составляет 20% и она начисляется к отдельным видам пенсий и социальной помощи.

Повышение применяется к следующим социальным выплатам:

1.Пенсия.

2. Государственная помощь семьям с детьми:

помощь в связи с беременностью и родами;

помощь при рождении ребёнка;

помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

помощь на детей одиноким матерям, помощь при усыновлении ребёнка;

помощь на детей, больных тяжёлыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжёлыми врождёнными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжёлыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, на ребёнка, который получил тяжёлую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи и которому не установлена инвалидность.

3.Государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, а также лицам с инвалидностью и государственная социальная помощь на уход; денежная помощь лицу, которое проживает вместе с человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ним.

4.Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребёнка или место их проживания неизвестно.

5.Государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью; государственная социальная помощь малообеспеченным семьям.

6.Государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью, денежное обеспечение родителям-воспитателям и приёмным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приёмных семьях по принципу «деньги ходят за ребёнком».

7. Стипендии, которые финансируются за счёт средств государственного бюджета.

Как оформить доплаты

Для оформления доплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Об этом пишет издание «На пенсии».

Сделать это можно, если вы:

фактически проживали не менее 6 месяцев подряд или работали в горном населённом пункте;

не находитесь за границей;

не уплачиваете ЕСВ в другом населённом пункте (кроме случая фактического проживания в горном).

В каких случаях доплату могут отменить

Горную доплату могут отменить, если человек:

более 6 месяцев не проживает и не работает в горном населённом пункте;

находился за границей более 60 дней подряд (за последние три месяца) без документально подтверждённых уважительных причин (например, лечение, обучение, командировка, сопровождение ребёнка, реабилитация и т. п.);

получает пенсию или государственную помощь в другом населённом пункте, кроме населённого пункта, которому предоставлен статус горного;

уплачивает ЕСВ в другом населённом пункте.

