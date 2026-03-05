Масштабная операция в Польше: среди более 140 задержанных нелегалов — 91 украинец

Среди 140 задержанных также 14 грузин, 8 белорусов, 3 молдаван и 2 россиян, а также 29 человек из других стран.

В Польше во время совместной операции полиции и Пограничной службы было задержано более 140 иностранцев, находившихся на территории страны незаконно. Среди них 91 гражданин Украины. О результатах проходившей 2–3 марта операции сообщили в польской полиции.

Из более 140 задержанных примерно в 110 случаях уже начата процедура возвращения на родину из-за нарушения правил пребывания в Польше. Еще более 20 человек подлежат выдворению из-за угрозы государственной безопасности.

По данным служб, в проведении операции 2-3 марта были задействованы почти 26,5 тысяч полицейских и более 700 сотрудников Пограничной службы.

В рамках масштабных мероприятий польские правоохранители задержали 1944 человека, находившихся в розыске по ордерам на арест или постановлениям о принудительном доставке. Среди них — 147 иностранцев, разыскиваемых польскими органами. Речь идет, в частности, о 91 гражданине Украины, 14 — Грузии, 8 — Беларуси, 3 — Молдове, 2 — России и 29 гражданах других государств.

Кроме того, полиция передала в Пограничную службу 112 ходатайств по принятию решений об обязательствах иностранцев покинуть территорию Польши.

В полиции подчеркнули, что это уже четвертая общенациональная операция, направленная против лиц, скрывающихся от стражей порядка или суда, и первая такая операция в этом году.

Отмечается, что во время трех предыдущих подобных операций - в феврале, июне и ноябре прошлого года - были задержаны 4766 человек, из которых 515 были иностранцами.

