  1. В мире
  2. / В Украине

Масштабная операция в Польше: среди более 140 задержанных нелегалов — 91 украинец

08:48, 5 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Среди 140 задержанных также 14 грузин, 8 белорусов, 3 молдаван и 2 россиян, а также 29 человек из других стран.
Масштабная операция в Польше: среди более 140 задержанных нелегалов — 91 украинец
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Польше во время совместной операции полиции и Пограничной службы было задержано более 140 иностранцев, находившихся на территории страны незаконно. Среди них 91 гражданин Украины. О результатах проходившей 2–3 марта операции сообщили в польской полиции.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Из более 140 задержанных примерно в 110 случаях уже начата процедура возвращения на родину из-за нарушения правил пребывания в Польше. Еще более 20 человек подлежат выдворению из-за угрозы государственной безопасности.

По данным служб, в проведении операции 2-3 марта были задействованы почти 26,5 тысяч полицейских и более 700 сотрудников Пограничной службы.

В рамках масштабных мероприятий польские правоохранители задержали 1944 человека, находившихся в розыске по ордерам на арест или постановлениям о принудительном доставке. Среди них — 147 иностранцев, разыскиваемых польскими органами. Речь идет, в частности, о 91 гражданине Украины, 14 — Грузии, 8 — Беларуси, 3 — Молдове, 2 — России и 29 гражданах других государств.

Кроме того, полиция передала в Пограничную службу 112 ходатайств по принятию решений об обязательствах иностранцев покинуть территорию Польши.

В полиции подчеркнули, что это уже четвертая общенациональная операция, направленная против лиц, скрывающихся от стражей порядка или суда, и первая такая операция в этом году.

Отмечается, что во время трех предыдущих подобных операций - в феврале, июне и ноябре прошлого года - были задержаны 4766 человек, из которых 515 были иностранцами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд определил правовые основания ответственности государства за вред, причиненный неконституционными нормами

Объединённая палата КАС ВС пришла к выводу, что отсутствие специального закона не освобождает государство от обязанности возмещать вред.

Как комплаенс спасает активы компании от конфискации: анализ кейсов ВАКС

Штрафы для компаний и принудительные донаты: анализ последних кейсов ВАКС по коррупции.

Автономия НАБУ и пауза в судебной реформе: новый Меморандум МВФ

МВФ требует усиления институциональной независимости САП и ВАКС в рамках новой программы финансирования.

Европейский инвестиционный банк предоставит кредит для разширения системы 112 в Украине

Система экстренной помощи по номеру 112 заработает по всей Украине при поддержке Европейского инвестиционного банка.

В Раде предлагают снизить налоги для арендодателей, которые сдают жилье ВПЛ

Законопроектом предлагается изменить подход к налогообложению доходов от аренды жилья.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]