Привітання з 8 березня – найкращі побажання, вірші, смс та листівки
У неділю, 8 березня, відзначатимуть Жіночий день. Для одних це день боротьби за права жінок, для інших - тепле сімейне свято. Цього дня усі дівчатка, дівчата та жінки отримують подарунки та різні побажання.
Ми підготували теплі привітання з 8 березня у прозі, віршах, смс та листівках.
Привітання з 8 березня у прозі
У свято 8 Березня я бажаю тобі вельми необхідних речей: спокою і миру в душі, радості в очах, любові в серці, сонячних і яскравих днів. Усмішок, гарного настрою, радості, щастя! Нехай в твоєму житті все буде так, як ти сама забажаєш.
***
Дозвольте вас привітати зі святом весни – з 8 Березням! Бажаємо вам спокою, тепла, енергії, успіхів у роботі. Будьте здорові, щасливі та кохані! Нехай виправдаються всі надії, забудуться невдачі і відкриються шляхи до нових можливостей!
***
У весняне свято 8 Березня бажаю чарівного настрою, ніжних обіймів, стрімких успіхів у кар’єрі, яскравих емоцій і вражень, щасливих усмішок. Нехай у житті буде безліч таких сонячних днів, як сьогоднішнє весняне свято – 8 Березня!
***
Дорогі жінки, вітаємо вас з Жіночим днем! Бажаємо вам тепла і любові в серцях, чудового настрою і прекрасного самопочуття. Даруйте усмішки, радійте та отримуйте задоволення від життя! Щастя вам, успіхів завжди і в усьому!
***
Вітаю з 8 Березня! Весняного настрою по життю, позитивних емоцій, неймовірних вражень, любові. Нехай вас оточує тільки тепло та турбота! Нових перемог, відкриттів й успіхів в усіх справах!
***
Люба моя подруго, зі святом весни тебе! Нехай щодня у житті будуть маленькі радості, приємні моменти та радощі. Бажаю тобі здійснення бажань, реалізації задумів та планів, взаємної любові, теплого і затишного будинку. Нехай радісний весняний настрій оселиться у твоєму серці і залишиться там на увесь рік.
***
Дорога матусю, вітаю з 8 Березня! Бажаю тобі весняного настрою, вічної молодості, нескінченного щастя і міцного здоров'я. Нехай на обличчі завжди буде твоя гарна усмішка. З любов'ю, твоя донечка/твій син!
***
Рідна моя бабусю! Спасибі тобі за любов, щиру підтримку і поради. Бажаю тобі здоров'я, бадьорості духу, хорошого настрою і впевненості у завтрашньому дні. Живи довго, дорога!
***
Кохана, вітаю тебе з 8 Березня! Хочу побажати, аби ти підкорила всі вершини і досягла позамежних висот. Мені дуже хочеться, щоб ти усміхалася і раділа життю не тільки у свята. Нехай кожен день приносить тобі задоволення. Ніколи не забувай, що ти найкраща! Я тебе люблю!
***
Люба донечко, з 8 Березня тебе! Ніколи не сумуй, не здавайся і завжди йди тільки вперед, до своїх цілей. Нехай поруч будуть надійні люди, будь завжди оточена любов'ю. Променистих усмішок тобі, солодких цукерок і щирих зізнань. Зі святом тебе!
Привітання з 8 березня у віршах
Вітаю з березневим святом,
Жіночим, ніжним днем весни!
Любові хочу побажати,
Тепла весняного, краси.
Нехай збуваються всі мрії,
Натхнення ллється через край.
Прекрасних і душі, і тіла,
Піймати щастя без вагань!
***
З весни початком! З днем жіночим!
Хай світяться від щастя очі,
Душа від радості співає,
Як сад весняний, розквітає.
Нехай вночі зірки яскраві
Тобі дарують своє світло.
Живи насичено й цікаво,
Хай мрії збудуться завітні!
***
З 8 Березня, сонечко рідне.
Зі святом, кохана моя.
Для мене ти найкраща у світі,
Найкрасивіша зірка моя.
Я хочу, щоб ми були завжди разом,
Щоб щасливою ти була.
Без тебе мені жити тяжко,
Будь здоровою, ластівка моя!
***
Хай навкруги цвіте бузок,
Та небо буде ясним;
І щоб життя було в жінок
Щасливим і прекрасним.
Аби завжди в душі у вас
Горів вогонь кохання;
І хай у цей весняний час
Здійсняться всі бажання.
***
Мила мамочко моя!
Привітаю тебе я!
І тобі в жіноче свято
Побажаю так багато:
Будь здорова та щаслива,
Будь весела та красива,
Будь як квітка весняна –
Ти така у нас одна!
***
В цей святковий день весняний,
Донечці найкращій, незрівнянній,
Шлю сонячні вітання
І найкращі побажання.
Хай всміхаються троянди,
Хай тюльпани шлють уклін,
Хай освячує кохання
Птахів щебіт передзвін.
***
Зі святом весни і тепла,
Бажаю, жінки, вам добра.
Щоб не знали ні горя, ні зла,
Щастя, усмішок зичу вам сповна.
Хай на серці пісня звучить,
Сонце в душі нічого не затьмить.
Люди добрі в житті трапляються,
А ваші мрії завжди збуваються.
***
Вітаю за світом!
Беріть лише найкраще від життя!
В душі нехай вогонь палає,
Хай доля буде радісна, проста.
Хай потаємні реалізуються бажання,
І ніжність подарує ця весна.
Удачі, задоволення, кохання,
Від щастя посміхайтеся щодня!
СМС-привітання з 8 березня
Вітаю з 8 Березня! Нехай у житті завжди буде багато радості, тепла, щирих усмішок і приємних моментів. Бажаю здоров’я, любові, натхнення та здійснення всіх мрій.
***
Щиро вітаю з жіночим днем! Нехай кожен день приносить щастя, гарний настрій і нові можливості. Нехай поруч завжди будуть люди, які цінують і підтримують.
***
Зі святом весни! Бажаю, щоб ваше життя було наповнене любов’ю, гармонією, добром і теплом. Нехай усі мрії здійснюються, а серце завжди буде щасливим.
***
Вітаю з 8 Березня! Нехай весна принесе у ваше життя багато радості, світлих емоцій, натхнення і приємних сюрпризів. Бажаю щастя, краси та гармонії.
***
У цей прекрасний весняний день бажаю вам безмежного щастя, міцного здоров’я, любові та тепла. Нехай у вашому житті завжди буде місце для мрій і радості.
***
З жіночим днем! Нехай кожен день буде наповнений посмішками, добром і турботою близьких. Бажаю здійснення найзаповітніших бажань.
***
Щиро вітаю з 8 Березня! Нехай у вашому житті буде багато світла, щирих людей і щасливих моментів. Бажаю любові, гармонії та успіхів у всьому.
***
Вітаю зі святом весни і жіночності! Бажаю, щоб у вашому серці завжди панували радість, тепло і віра у краще майбутнє.
***
З 8 Березня! Нехай життя буде сповнене яскравих подій, теплих зустрічей і приємних несподіванок. Бажаю щастя, здоров’я та гармонії.
***
У цей чудовий весняний день бажаю вам багато радості, посмішок і теплих слів. Нехай любов і щастя завжди супроводжують вас у житті.
***
Вітаю з 8 Березня! Нехай весна подарує натхнення, нові сили та віру у здійснення найзаповітніших мрій.
***
Бажаю, щоб у вашому житті завжди було місце для щастя, любові та гарного настрою. Нехай кожен день приносить тільки позитивні емоції.
***
З жіночим днем! Нехай у вашому житті завжди буде весна — у серці, у душі та навколо вас.
***
Вітаю зі святом! Нехай ваша доброта, ніжність і краса завжди дарують радість людям, а життя відповідає вам щастям і любов’ю.
***
Нехай цей весняний день подарує вам гарний настрій, щирі слова і багато тепла. Бажаю радості, здоров’я і здійснення мрій.
***
Щиро вітаю з 8 Березня! Нехай у вашому житті завжди буде багато світла, тепла, підтримки і щасливих моментів.
***
Бажаю, щоб кожен день приносив нові приводи для радості, усмішок і щастя. Нехай поруч будуть тільки щирі та добрі люди.
***
Зі святом весни! Нехай ваше життя буде наповнене любов’ю, красою, гармонією і теплом близьких людей.
***
Вітаю з 8 Березня! Бажаю вам щастя, миру, натхнення і гарного настрою. Нехай кожен день буде особливим і радісним.
***
Нехай весна принесе у ваше життя нові мрії, приємні зміни і багато щасливих моментів. Бажаю любові, тепла і благополуччя.
Привітання з 8 березня у листівках
Фото з відкритих джерел
