У Польщі створили парламентську групу, яка буде боротися з вандалізмом і графіті

У Сенаті Республіки Польща створили парламентську групу для боротьби з вандалізмом та незаконним графіті. Ініціаторкою виступила сенаторка Моніка П'ятковська.

Метою ініціативи є протидія зростанню пошкоджень публічного й приватного майна та скорочення витрат на їх усунення. За оцінками, щорічні збитки сягають десятків мільйонів злотих, тоді як рівень виявлення винуватців залишається вкрай низьким.

Як пишуть у медіа, ідея створення групи виникла після звернень представників місцевої влади Кракова щодо проблем із видаленням незаконних написів із пам’яток архітектури. У багатьох випадках встановлення власника нерухомості є складним або неможливим, що блокує втручання органів місцевого самоврядування.

Сенаторка П’ятковська наголосила на необхідності законодавчих змін, які дозволили б громадам усувати графіті власним коштом без обов’язкової згоди власника об’єкта.

Показовим є приклад компанії Koleje Mazowieckie. У 2023–2024 роках вона витратила понад 31 млн злотих на очищення вагонів від графіті. Пошкоджено понад 100 тис. квадратних метрів поверхні рухомого складу, а частину поїздів довелося тимчасово вивести з експлуатації.

Витрати несуть і органи місцевого самоврядування — на очищення фасадів будівель, інженерних споруд і транспортної інфраструктури. При цьому кількість обвинувальних вироків залишається незначною, що, на думку парламентарів, формує відчуття безкарності.

Парламентарі планують працювати над змінами до законодавства про місцеве самоврядування та фінанси територіальних громад, а також розглянути коригування кримінального законодавства. До обговорення мають долучити також експертів і представників молоді.

