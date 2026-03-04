Понад 1000 гривень до пенсії: кому з пенсіонерів призначать додаткову надбавку

Пенсіонери, яким виповнилося 80 років і які потребують постійного догляду, мають право на отримання додаткової доплати до своєї пенсії.

Частина українських пенсіонерів, яким виповнилося 80 років, має право на додаткову державну підтримку у вигляді доплати до пенсії, що перевищує тисячу гривень. Така надбавка призначається за умови відповідності встановленим вимогам.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, відповідна допомога передбачена постановою Кабінету Міністрів від 2 квітня 2005 року №261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд».

Отримати таку доплату можуть самотні пенсіонери, яким виповнилося 80 років і які потребують постійного стороннього догляду, що має бути підтверджено висновком лікарсько-консультативної комісії.

Водночас вони повинні отримувати пенсію відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Важливою умовою є також відсутність інших надбавок або компенсацій за догляд.

Розмір такої доплати становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році ця сума становить 1038 гривень.

Для призначення такої доплати необхідно звернутися до ПФУ з такими документами:

заява встановленої форми;

документ, що посвідчує особу;

РНОКПП;

декларація про доходи осіб, які звернулися за призначенням ДСД особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю (у разі потреби);

рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду);

документи, що підтверджують участь у бойових діях у період Другої світової війни для осіб, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років: I групи, II і III групи, які є одинокими і за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду, які брали безпосередню участь у бойових діях у період Другої світової війни.

