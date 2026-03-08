Прем’єр Нідерландів Роб Єттен вперше відвідав Україну від моменту призначення

Роб Єттен разом із Володимиром Зеленським поклали квіти до Стіни пам’яті.

Фото: Офіс Президента

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен, який уперше приїхав до України після нещодавнього призначення, вшанували пам’ять українських військових, загиблих під час війни. Про це повідомили в Офісі Президента України.

Лідери пройшли вздовж Стіни пам’яті та віддали шану полеглим захисникам і захисницям України, поклавши квіти та вшанувавши їхній подвиг.

«Сьогодні разом із Прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном біля Стіни пам’яті вшанували полеглих українських захисників і захисниць. Дякуємо кожному і кожній. Пам’ятаємо й шануємо подвиг наших героїв – усіх, хто став на захист України та віддав своє життя в цій боротьбі за незалежність», – зазначив Зеленський.

Фото: Офіс Президента

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.