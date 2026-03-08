Премьер Нидерландов Роб Йеттен впервые посетил Украину с момента назначения

Роб Йеттен вместе с Владимиром Зеленским возложили цветы к Стене памяти.

Фото: Офис Президента

В Киеве Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, который впервые приехал в Украину после недавнего назначения, почтили память украинских военных, погибших во время войны. Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Лидеры прошли вдоль Стены памяти и отдали дань уважения павшим защитникам и защитницам Украины, возложив цветы и почтив их подвиг.

«Сегодня вместе с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном у Стены памяти почтили память павших украинских защитников и защитниц. Спасибо каждому и каждой. Помним и чтим подвиг наших героев – всех, кто встал на защиту Украины и отдал свою жизнь в этой борьбе за независимость», – отметил Зеленский.

Фото: Офис Президента

