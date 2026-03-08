Сила і роль українських жінок – це всі 365 днів, – Володимир Зеленський привітав українок з 8 березня

Президент підкреслив, що роль українок не обмежується одним днем, адже вони щодня виховують дітей, підтримують рідних і захищають країну під час війни.

Президент України Володимир Зеленський у Міжнародний жіночий день 8 березня висловив подяку українкам за їхню щоденну працю та підтримку країни.

«Сила і роль українських жінок – це не один день. Це всі 365 днів. Українські жінки захищають країну, чекають рідних і підтримують коханих, виховують дітей у нелегких умовах війни, створюють, досліджують, рятують, навчають, лікують», – зазначив глава держави.

Президент подякував жінкам за рішучість, лідерство, турботу та професійність, а також за все, що вони роблять щодня.

До привітання він додав фото українок у різних професіях і ролях під час війни.

