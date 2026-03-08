  1. Суспільство

8 березня: святкова добірка привітань у прозі, віршах та яскраві листівки

07:36, 8 березня 2026
Картинки українською, привітання в прозі та віршах до Міжнародного жіночого дня.
8 березня: святкова добірка привітань у прозі, віршах та яскраві листівки
8 березня Україна та інші країни світу відзначають Міжнародний жіночий день – свято, яке прославляє подвиги жінок цього дня.

Цей день сповнений теплих слів, щирих усмішок і приємних сюрпризів. Це час, коли ми висловлюємо особливу вдячність жінкам – за їхню мудрість, доброту, силу й невтомну турботу. Вони надихають, підтримують, дарують любов і роблять світ кращим. Нехай 8 березня стане для всіх святом радості, ніжності та весняного тепла!

З нагоди цього прекрасного дня «Судово-юридична газета» підготувала святкову добірку привітань, теплих побажань та яскравих картинок.

Привітання з 8 березня у прозі:

Дорогі жінки, вітаємо вас з Міжнародним жіночим днем! Бажаємо вам тепла і любові в серцях, чудового настрою і прекрасного самопочуття. Будьте красиві, щасливі, даруєте усмішки, радійте та отримуйте чудові враження. Ви – чарівні!

***

Найніжніший та найсвітліший день в році – 8 березня! Початок весни, початок життя в природі, перше тепло. Дорогі жінки, нехай це тепло оселиться у ваших домах і душах. Нехай краса природи надихає, а початок весни символізує початок чогось прекрасного у вашому житті! Зі святом!

***

Дорогі наші жінки, найпривабливіші і найдобріші! Любі наші дружини, дочки, матері, тещі, подруги і всі-всі представниці прекрасної статі! Вітаємо вас з днем 8 березня! Бажаємо, щоб ваші серця належали тим, хто любить і обожнює вас, щоб кожен день ви відчували турботу, відданість, вірність, допомогу і підтримку! Кохайте самі і будьте завжди коханими, залишайтеся такими ж неповторними, ніжними і теплими! Щастя вам, радості й удачі завжди і в усьому!

***

У цей чарівний жіночий день вітаю тебе зі святом 8 березня! Бажаю тепла, радості та оптимізму в кожному дні. Нехай твоя краса ніколи не проходить, нехай в душі завжди панує вічна весна, а на обличчі сяє сонячна усмішка і зігріває всіх ніжними променями.

***

Нехай 8 березня в твоєму серці оселиться радісний весняний настрій, і залишиться там на весь рік. Нехай паморочиться голова від уваги і компліментів чоловіків, нехай збуваються бажання, надії і мрії!

***

Моя найкраща матусю, вітаю тебе з 8 березня! Твоя невичерпна любов і тепло — як сонячні промені, завжди освітлюють наші серця. Ти — наше життя, наша опора і безмежна скарбниця найтепліших обіймів. Нехай цей день приносить тобі усе найкраще, що ти заслуговуєш.

Привітання з 8 березня у віршах:

Теплий промінь березневий
Розбудив дзвінку весну.
Ароматом квітів перших
День святковий огорнув.
Він вітання наші щирі
Передасть всім дамам милим,
Щоб жили в добрі і мирі
Щоб здійснились їхні мрії,
Щоб коханими були,
Щоб у радості цвіли.

***

Бажаєм щастя і тепла,
Весни, усмішок, сонця,
Щоб доля світла увійшла
До кожного віконця.
Хай навкруги цвіте бузок,
Та небо буде ясним;
І щоб життя було в жінок
Щасливим і прекрасним.
Аби завжди в душі у вас
Горів вогонь кохання;
І хай у цей весняний час
Здійсняться всі бажання.

***

Жіноче серце! Чи ти лід студений,
Чи запашний, чудовий цвіт весни?
Чи світло місяця? Огонь страшений,
Що нищить все! Чи ти як тихі сни,

Невинності? Чи як той стяг воєнний,
Що до побідки кличе? Чи терни,
Чи рожі плодиш? Ангел ти надземний
Чи демон лютий з пекла глибини?

Чим б’єшся ти? Яка твоя любов?
В що віриш? Чим живеш? Чого бажаєш?
В чім змінне ти, а в чім постійне? Мов!

Ти океан: маниш і потопляєш,
Ти рай – добутий за ціну оков.
Ти літо: грієш враз і громом убиваєш. (Іван Франко)

***

Мила мамочко моя!
Привітаю тебе я!
І тобі в жіноче свято
Побажаю так багато:
Будь здорова та щаслива,
Будь весела та красива,
Будь, як квітка весняна –
Ти така у нас одна!

***

Люба бабусю, тебе я вітаю,
Радості, щастя, здоров'я бажаю!
Хай тобі сонечко світить яскраво,
Квіти буяють і стеляться трави.
Бажаю тобі я сто років прожити,
Нехай тебе люблять онуки і діти.
Нехай тебе старість не квапить, минає
І серце твоє хай нещастя не крає.
Живи ти ще довго на світі оцім –
На радість онукам і дітям своїм.

***

Дорога бабуся, найкраща з жінок,
Ніжна і мудра, добра, проста.
З днем 8 Березня хочу тебе привітати,
Ти – голова сім'ї всій, світла, свята.
Будь здорова, мила, посміхайся частіше,
З радістю, надією зустрічай свої світанки.
Ти завжди все знаєш про проблеми наші,
Спасибі, люба, за твої поради!

Привітання з 8 березня у листівках:

 

