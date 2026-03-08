Понад 4 мільйони квітів планують виростити в Києві у 2026 році – чим прикрасять вулиці міста

Теплиці комунальних підприємств вирощують тагетес, сальвію, петунію, бегонію та інші рослини для формування яскравих квіткових композицій.

У 2026 році в оранжерейно-парникових господарствах комунальних підприємств Києва планують виростити понад 4 мільйони однорічних, дворічних та багаторічних рослин для озеленення парків, скверів і вулиць міста, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Системний підхід до озеленення

Мондриївський підкреслив, що навіть у складних умовах війни Київ послідовно реалізує стратегію розвитку зеленого міста. Власні теплиці дозволяють стабільно забезпечувати озеленення та підтримувати робочі місця професійних команд комунальних підприємств.

Загальна площа теплиць, що перебувають у користуванні комунальних підприємств, становить понад 17 тисяч квадратних метрів. Тут щодня проводять роботи від висіву насіння до пікірування та підготовки рослин до висадки у відкритий ґрунт.

Асортимент і якість рослин

Комунальні підприємства вирощують широкий асортимент декоративних рослин: тагетес, сальвію, бегонію, петунію, агератум, газанію, вербену, антірінум, колеус та інші. Саме ці рослини формують різноманіття квіткових композицій у столиці протягом сезону.

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату Павло Іванов зазначив, що оранжерейно-парникові господарства є повноцінною виробничою базою міста. Тут фахівці супроводжують увесь цикл вирощування рослин, що дозволяє системно планувати озеленення та гарантувати якість рослин для парків і скверів Києва.

Освітня та екологічна роль

Окрім виробничої функції, теплиці виконують просвітницьку роль. У 2025 році на їхній території проводили освітні екскурсії та навчальні заходи для студентів і школярів.

У департаменті наголошують, що розвиток власних теплиць є важливою складовою екологічної політики столиці та інвестицією в комфортне і зелене міське середовище.

У 2025 році в теплицях комунальних підприємств Києва виростили понад 4,5 мільйона квітів, що дозволило значно оновити та урізноманітнити зелені зони без додаткових витрат на закупівлю рослин.

