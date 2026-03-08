Не обов’язково слина з рота та коли лікар вже не допоможе – власникам тварин розвінчали міфи про сказ
Навколо сказу досі існує багато хибних уявлень. Найпоширеніші міфи — що хворіють лише безпритульні собаки, що щеплення не потрібні домашнім тваринам без вигулу, або що вакцина «важка» для тварини. Про це розповіли в Держпродспоживслужбі.
Що говорить реальність
- Сказ уражає всіх теплокровних тварин і є смертельним як для них, так і для людей.
- Навіть домашня тварина, що не виходить на вулицю, може контактувати з переносниками вірусу.
- Сучасні вакцини безпечні та ефективні.
- Єдиний спосіб профілактики — щорічна вакцинація, починаючи з 3-місячного віку.
- У разі укусу або потрапляння слини підозрілої тварини на шкіру чи слизові оболонки необхідно негайно звернутися до лікаря.
Без своєчасної профілактики сказ є невиліковним і призводить до смерті у 100% випадків.
Міфи та реальність
Міф: Вакцинувати потрібно лише дорослих тварин, одного щеплення достатньо.
Реальність: Вакцинація обов’язкова щорічно, починаючи з 3-х місячного віку.
Міф: Сказ переносять лише собаки, рідше — коти.
Реальність: Вірус вражає всіх теплокровних тварин: єнотів, рогату худобу, щурів, кажанів, шакалів, білок, їжаків тощо.
Міф: Хвора тварина завжди агресивна, слина тече рікою.
Реальність: На початковій стадії слина може не виділятися, ознаки проявляються через 3–5 днів, хвороба може протікати безсимптомно. Навіть без видимої слини укус небезпечний на 100%.
Міф: Люди не хворіють на сказ.
Реальність: Люди заражаються, вірус через нервові волокна потрапляє у мозок, викликаючи запалення, параліч і смерть.
Міф: До лікаря можна звертатися пізніше.
Реальність: Медична допомога після появи перших симптомів вже не ефективна. Звертатися потрібно негайно.
Міф: Вакцини проти сказу «важкі» для тварин.
Реальність: Сучасні вакцини безпечні, ефективні, з дуже низьким відсотком ускладнень.
Міф: Захворіти на сказ можна при дотику до хворої тварини.
Реальність: Вірус передається через укуси або контакт слини з подряпинами, мікротравмами або слизовими оболонками.
Міф: Сказ виліковний.
Реальність: Лікування після прояву симптомів надзвичайно складне, дороге і успіх практично не гарантує. Єдиний надійний спосіб — профілактична вакцинація.
В Держпродспоживслужбі наголошують: своєчасна вакцинація домашніх улюбленців рятує життя і захищає від смертельної хвороби.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.