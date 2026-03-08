Не обов’язково слина з рота та коли лікар вже не допоможе – власникам тварин розвінчали міфи про сказ

Єдиний ефективний спосіб захисту — своєчасна вакцинація домашніх та диких тварин.

Навколо сказу досі існує багато хибних уявлень. Найпоширеніші міфи — що хворіють лише безпритульні собаки, що щеплення не потрібні домашнім тваринам без вигулу, або що вакцина «важка» для тварини. Про це розповіли в Держпродспоживслужбі.

Що говорить реальність

Сказ уражає всіх теплокровних тварин і є смертельним як для них, так і для людей.

Навіть домашня тварина, що не виходить на вулицю, може контактувати з переносниками вірусу.

Сучасні вакцини безпечні та ефективні.

Єдиний спосіб профілактики — щорічна вакцинація, починаючи з 3-місячного віку.

У разі укусу або потрапляння слини підозрілої тварини на шкіру чи слизові оболонки необхідно негайно звернутися до лікаря.

Без своєчасної профілактики сказ є невиліковним і призводить до смерті у 100% випадків.

Міфи та реальність

Міф: Вакцинувати потрібно лише дорослих тварин, одного щеплення достатньо.

Реальність: Вакцинація обов’язкова щорічно, починаючи з 3-х місячного віку.

Міф: Сказ переносять лише собаки, рідше — коти.

Реальність: Вірус вражає всіх теплокровних тварин: єнотів, рогату худобу, щурів, кажанів, шакалів, білок, їжаків тощо.

Міф: Хвора тварина завжди агресивна, слина тече рікою.

Реальність: На початковій стадії слина може не виділятися, ознаки проявляються через 3–5 днів, хвороба може протікати безсимптомно. Навіть без видимої слини укус небезпечний на 100%.

Міф: Люди не хворіють на сказ.

Реальність: Люди заражаються, вірус через нервові волокна потрапляє у мозок, викликаючи запалення, параліч і смерть.

Міф: До лікаря можна звертатися пізніше.

Реальність: Медична допомога після появи перших симптомів вже не ефективна. Звертатися потрібно негайно.

Міф: Вакцини проти сказу «важкі» для тварин.

Реальність: Сучасні вакцини безпечні, ефективні, з дуже низьким відсотком ускладнень.

Міф: Захворіти на сказ можна при дотику до хворої тварини.

Реальність: Вірус передається через укуси або контакт слини з подряпинами, мікротравмами або слизовими оболонками.

Міф: Сказ виліковний.

Реальність: Лікування після прояву симптомів надзвичайно складне, дороге і успіх практично не гарантує. Єдиний надійний спосіб — профілактична вакцинація.

В Держпродспоживслужбі наголошують: своєчасна вакцинація домашніх улюбленців рятує життя і захищає від смертельної хвороби.

