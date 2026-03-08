Привітання з 8 березня для мами, бабусі, подруги та коханої — зворушливі побажання

Найкращі побажання з 8 березня дивіться у нашій добірці.

8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день, який є особливою нагодою висловити найтепліші почуття до коханих, рідних та близьких жінок.

Ми підготували зворушливі та найніжніші побажання для мам, бабусь та коханих.

Привітання з 8 березня для мами

Мамо!

Зі святом весняним

Я сердечно вітаю!

Довгих років, любові, веселощів

Від душі бажаю тобі!

Нехай розтануть всі напасті

І розвіються негаразди.

Я бажаю тільки щастя –

Нехай тебе не старять роки.

Щоб не залишали сили,

Щоб справи велися успішно,

Будь завжди такою гарною,

Усміхненою, ніжною!

***

Вам – прекрасній, незрівнянній,

Наче сонечко весняне,

Цей букет вітань,

Що підібраний з любов'ю.

Щастя! Радості! Здоров'я!

Здійснення бажань!

Хай не тільки в день жіночий,

Наче зорі, сяють очі,

Усмішка цвіте,

Бо у вас душа прекрасна,

Серце золоте!

***

Мила мамочко моя!

Привітаю тебе я!

І тобі в жіноче свято

Побажаю так багато:

Будь здорова та щаслива,

Будь весела та красива,

Будь, як квітка весняна –

Ти така у нас одна!

Привітання з 8 березня для бабусі

Люба бабусю, тебе я вітаю,

Радості, щастя, здоров'я бажаю!

Хай тобі сонечко світить яскраво,

Квіти буяють і стеляться трави.

Бажаю тобі я сто років прожити,

Нехай тебе люблять онуки і діти.

Нехай тебе старість не квапить, минає

І серце твоє хай нещастя не крає.

Живи ти ще довго на світі оцім –

На радість онукам і дітям своїм.

***

Сходить сонце над снігами,

Тепло вже не за горами,

Восьме березня прийшло,

І вітання принесло!

Скажемо тобі ми слово:

Будь завжди-завжди здорова,

Посміхайся веселіше,

Нема бабусі красивішої!

***

Дорога бабуся, найкраща з жінок,

Ніжна і мудра, добра, проста.

З днем 8 Березня хочу тебе привітати,

Ти – голова сім'ї всій, світла, свята.

Будь здорова, мила, посміхайся частіше,

З радістю, надією зустрічай свої світанки.

Ти завжди все знаєш про проблеми наші,

Спасибі, люба, за твої поради!

***

Бабусю рідну я вітаю,

Із березневим, ясним днем,

І щастя я тобі бажаю,

Щоб жила ти без проблем!

Привітання з 8 березня для подруги

Тебе я вітаю,

Подруга люба,

І в жіночий день бажаю,

Нехай просто пощастить!

Нехай краще трапиться,

Мрія здійсниться!

І все, що ти бажаєш,

Нехай скоріше прийде!

***

Бажаю в жіноче свято,

Щоб було удачі багато,

Квітів великі букети,

Та подарунків пакети,

Класних парфумів, помад,

Щирих зізнань зорепад,

Щастя та сонячних мрій,

Кохання, добра та надій!

***

Подруженька рідна ти моя,

Ми довго дуже довго з тобою разом.

Сьогодні хочу привітати я тебе

З восьмим березня, лише від серця.

Бажаю я тобі шанувальників табун,

І щоб всі на білих конях.

Один з них був великий князь-чаклун,

І щоб жив він у чарівних краях.

Щоб всі бажання твої виконував,

Віллу на море він швидко створив.

І щоб був у тебе власна шафа:

З одягом від Гуччі і там же жираф.

Щоб також в шафі жила тигриця,

Вся фауна і з діточками вовчиця.

По п'ятах щоб ходив найпрекрасніший граф

І щоб завжди і в усьому він мав рацію.

Щоб перукар-ангел літав над тобою,

З зачіскою біда, поправив часом.

І щоб мене з собою ти забрала,

А краще, щоб це ж мені побажала.

Ми з тобою подруги назавжди,

Це дуже для нас з тобою свято.

Всі виповниться тут тільки для тебе,

Казка може стати реальністю.

***

Моя подруга, ти одна

Пройшла зі мною вогонь і воду,

І ти щасливою стати повинна,

Не втративши свою свободу.

Нехай принц на білому на коні –

А немає коня – так на Феррарі,

Підкотить щиро до тебе,

І відвезе в золоті далі!

***

Тебе я вітаю,

Подруго люба,

І в жіночий день бажаю,

Нехай просто пощастить!

Нехай найкраще трапиться,

Мрії здійсняться!

І все, що ти бажаєш,

Нехай скоріше прийде!

Привітання з 8 березня для дівчини (дружини)

В цей святковий день весняний,

Тобі найкращій, незрівнянній,

Шлю сонячні вітання

І найкращі побажання.

Хай всміхаються троянди,

Хай тюльпани шлють уклін,

Хай освячує кохання

Птахів щебіт передзвін.

***

Моя неповторна! Вітаю тебе зі святом весни! Ти — моє натхнення і радість кожного дня. Дякую за твою ніжність, підтримку і розуміння. Бажаю тобі завжди залишатися такою ж чарівною, щасливою і коханою. Обіцяю робити все, щоб твої очі сяяли від щастя не лише 8 березня, а щодня.

***

Незвичайну дівчину в моєму житті вітаю з Міжнародним жіночим днем! Твоя присутність приносить стільки добра і радості, що для мене ти – справжнє диво.

***

Вітаю з 8 березня жінку, яка оствітлює кожну кімнату, до якої входить! Твоя присутність приносить стільки тепла та позитиву в наше життя, що не вистачить слів подяки за цей внесок! Будь щасливою і успішною у всьому, що ти робиш!

***

Улюблена, чудова, чарівна, найпрекрасніша і найкрасивіша дівчина, з 8 Березня! Бажаю захоплювати, отримувати компліменти та прикрашати світ своєю усмішкою! Люблю тебе, хочу, щоб ти була щасливою та квітучою! Хочу любити тебе, завжди бути поряд з тобою, тримати за руку і дивитись у вічі! Кохана, просто будь зі мною! Кохаю!

***

Вітаю найпрекраснішу богиню, яка спустилася на цю землю, принесла людям красу, радість та посмішки, а мені подарувала найпрекрасніше почуття на землі — кохання. Я бажаю, щоб ти завжди була щасливою і жила в оточенні світла, весни, добра та радості. Я бажаю, щоб ти ступала своїми ніжками по килиму з розкоші та благополуччя назустріч найзаповітнішим мріям. З 8 Березня, кохання моє!

***

Зі святом, кохана! Дякую тобі за те, що ти є в моєму житті. Я хочу побажати тобі бути завжди веселою, пустотливою і пурхати, наче метелик. Нехай сонечко завжди висвітлює тобі дорогу, а очі будуть сповнені радості та позитиву. З 8 березня!

