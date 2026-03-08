  1. Суспільство

Привітання з 8 березня для мами, бабусі, подруги та коханої — зворушливі побажання

08:12, 8 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Найкращі побажання з 8 березня дивіться у нашій добірці.
Привітання з 8 березня для мами, бабусі, подруги та коханої — зворушливі побажання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день, який є особливою нагодою висловити найтепліші почуття до коханих, рідних та близьких жінок.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Ми підготували зворушливі та найніжніші побажання для мам, бабусь та коханих.

Привітання з 8 березня для мами

Мамо!

Зі святом весняним

Я сердечно вітаю!

Довгих років, любові, веселощів

Від душі бажаю тобі!

Нехай розтануть всі напасті

І розвіються негаразди.

Я бажаю тільки щастя –

Нехай тебе не старять роки.

Щоб не залишали сили,

Щоб справи велися успішно,

Будь завжди такою гарною,

Усміхненою, ніжною!

***

Вам – прекрасній, незрівнянній,

Наче сонечко весняне,

Цей букет вітань,

Що підібраний з любов'ю.

Щастя! Радості! Здоров'я!

Здійснення бажань!

Хай не тільки в день жіночий,

Наче зорі, сяють очі,

Усмішка цвіте,

Бо у вас душа прекрасна,

Серце золоте!

***

Мила мамочко моя!

Привітаю тебе я!

І тобі в жіноче свято

Побажаю так багато:

Будь здорова та щаслива,

Будь весела та красива,

Будь, як квітка весняна –

Ти така у нас одна!

Привітання з 8 березня для бабусі

Люба бабусю, тебе я вітаю,

Радості, щастя, здоров'я бажаю!

Хай тобі сонечко світить яскраво,

Квіти буяють і стеляться трави.

Бажаю тобі я сто років прожити,

Нехай тебе люблять онуки і діти.

Нехай тебе старість не квапить, минає

І серце твоє хай нещастя не крає.

Живи ти ще довго на світі оцім –

На радість онукам і дітям своїм.

***

Сходить сонце над снігами,

Тепло вже не за горами,

Восьме березня прийшло,

І вітання принесло!

Скажемо тобі ми слово:

Будь завжди-завжди здорова,

Посміхайся веселіше,

Нема бабусі красивішої!

***

Дорога бабуся, найкраща з жінок,

Ніжна і мудра, добра, проста.

З днем 8 Березня хочу тебе привітати,

Ти – голова сім'ї всій, світла, свята.

Будь здорова, мила, посміхайся частіше,

З радістю, надією зустрічай свої світанки.

Ти завжди все знаєш про проблеми наші,

Спасибі, люба, за твої поради!

***

Бабусю рідну я вітаю,

Із березневим, ясним днем,

І щастя я тобі бажаю,

Щоб жила ти без проблем!

Привітання з 8 березня для подруги

Тебе я вітаю,

Подруга люба,

І в жіночий день бажаю,

Нехай просто пощастить!

Нехай краще трапиться,

Мрія здійсниться!

І все, що ти бажаєш,

Нехай скоріше прийде!

***

Бажаю в жіноче свято,

Щоб було удачі багато,

Квітів великі букети,

Та подарунків пакети,

Класних парфумів, помад,

Щирих зізнань зорепад,

Щастя та сонячних мрій,

Кохання, добра та надій!

***

Подруженька рідна ти моя,

Ми довго дуже довго з тобою разом.

Сьогодні хочу привітати я тебе

З восьмим березня, лише від серця.

Бажаю я тобі шанувальників табун,

І щоб всі на білих конях.

Один з них був великий князь-чаклун,

І щоб жив він у чарівних краях.

Щоб всі бажання твої виконував,

Віллу на море він швидко створив.

І щоб був у тебе власна шафа:

З одягом від Гуччі і там же жираф.

Щоб також в шафі жила тигриця,

Вся фауна і з діточками вовчиця.

По п'ятах щоб ходив найпрекрасніший граф

І щоб завжди і в усьому він мав рацію.

Щоб перукар-ангел літав над тобою,

З зачіскою біда, поправив часом.

І щоб мене з собою ти забрала,

А краще, щоб це ж мені побажала.

Ми з тобою подруги назавжди,

Це дуже для нас з тобою свято.

Всі виповниться тут тільки для тебе,

Казка може стати реальністю.

***

Моя подруга, ти одна

Пройшла зі мною вогонь і воду,

І ти щасливою стати повинна,

Не втративши свою свободу.

Нехай принц на білому на коні –

А немає коня – так на Феррарі,

Підкотить щиро до тебе,

І відвезе в золоті далі!

***

Тебе я вітаю,

Подруго люба,

І в жіночий день бажаю,

Нехай просто пощастить!

Нехай найкраще трапиться,

Мрії здійсняться!

І все, що ти бажаєш,

Нехай скоріше прийде!

Привітання з 8 березня для дівчини (дружини)

В цей святковий день весняний,

Тобі найкращій, незрівнянній,

Шлю сонячні вітання

І найкращі побажання.

Хай всміхаються троянди,

Хай тюльпани шлють уклін,

Хай освячує кохання

Птахів щебіт передзвін.

***

Моя неповторна! Вітаю тебе зі святом весни! Ти — моє натхнення і радість кожного дня. Дякую за твою ніжність, підтримку і розуміння. Бажаю тобі завжди залишатися такою ж чарівною, щасливою і коханою. Обіцяю робити все, щоб твої очі сяяли від щастя не лише 8 березня, а щодня.

***

Незвичайну дівчину в моєму житті вітаю з Міжнародним жіночим днем! Твоя присутність приносить стільки добра і радості, що для мене ти – справжнє диво.

***

Вітаю з 8 березня жінку, яка оствітлює кожну кімнату, до якої входить! Твоя присутність приносить стільки тепла та позитиву в наше життя, що не вистачить слів подяки за цей внесок! Будь щасливою і успішною у всьому, що ти робиш!

***

Улюблена, чудова, чарівна, найпрекрасніша і найкрасивіша дівчина, з 8 Березня! Бажаю захоплювати, отримувати компліменти та прикрашати світ своєю усмішкою! Люблю тебе, хочу, щоб ти була щасливою та квітучою! Хочу любити тебе, завжди бути поряд з тобою, тримати за руку і дивитись у вічі! Кохана, просто будь зі мною! Кохаю!

***

Вітаю найпрекраснішу богиню, яка спустилася на цю землю, принесла людям красу, радість та посмішки, а мені подарувала найпрекрасніше почуття на землі — кохання. Я бажаю, щоб ти завжди була щасливою і жила в оточенні світла, весни, добра та радості. Я бажаю, щоб ти ступала своїми ніжками по килиму з розкоші та благополуччя назустріч найзаповітнішим мріям. З 8 Березня, кохання моє!

***

Зі святом, кохана! Дякую тобі за те, що ти є в моєму житті. Я хочу побажати тобі бути завжди веселою, пустотливою і пурхати, наче метелик. Нехай сонечко завжди висвітлює тобі дорогу, а очі будуть сповнені радості та позитиву. З 8 березня!

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

яке сьогодні свято свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Електронний кабінет для банкрутів та відокремлені судові провадження: нові позиції Верховного Суду

Верховний Суд визначив статус ШІ у правосудді, посилив вимоги до документів іноземною мовою та розмежував процес завершенням дебатів та виходу суду до нарадчої кімнати.

Мінветеранів пропонує новий механізм нагляду та штрафи за неправомірне надання статусу ветерана

Мінветеранів оприлюднило для громадського обговорення законопроект про штрафи за неправомірне надання, відмову або позбавлення статусу ветерана.

Режим роздільності, обраний при шлюбі в Італії, поширюється на майно в Україні: позиція КЦС

Верховний Суд дійшов висновку, що укладена в Італії угода про режим роздільності майна продовжує діяти і щодо нерухомості, придбаної в Україні.

Не більше ніж п’ять середніх зарплат: у Раді пропонують змінити правила оплати праці членів наглядових рад

Законопроєкт передбачає обмеження виплат членам наглядових рад та прив’язку їх до показників прибутку.

Звільненим зі строкової військової служби будуть платити матеріальну допомогу: рішення Уряду

Уряд визначив механізм виплати матеріальної допомоги особам, які завершили строкову військову службу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]