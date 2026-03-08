Ощадбанк вимагає повернути інкасаторські автомобілі та цінності, затримані в Угорщині

Банк заявляє про намір оскаржити дії угорських служб і домагатися повернення майна на сотні мільйонів.

Ощадбанк вимагає повернення двох інкасаторських автомобілів і цінностей, які вони перевозили та які були затримані в Угорщина 5 березня.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», інкасаторів Ощадбанку, яких раніше затримали у Будапешті, вже зустріли на кордоні — вони повернулися на територію України. Однак, як повідомила пресслужба банку, транспорт і майно банку досі залишаються затриманими.

У банку заявили, що після інциденту подальший захист його прав відбуватиметься у двох напряма:

Перший — оскарження рішення щодо обмежувальних заходів, які міграційна служба Угорщини наклала на співробітників інкасаторської бригади щодо можливості перебування на території ЄС. Також банк планує розглянути питання порушення прав працівників під час їхнього затримання понад добу без доступу до юридичної допомоги та консульської підтримки.

Другий напрям передбачає правові кроки для повернення майна банку — двох інкасаторських автомобілів і цінностей на суму 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

«Ощадбанк абсолютно впевнений у законності своїх дій. Повний обсяг інформації й підтверджуючих документів переданий до Національного банку України. Для додаткового підтвердження своєї правової позиції банк звернеться до однієї з провідних міжнародних компаній щодо проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між всіма сторонами, задіяними у рамках перевезення коштів і цінностей», – наголосили в банку.

В Ощадбанку зазначили, що перевезення здійснювалося в межах міжнародної угоди між банком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж був оформлений відповідно до міжнародних правил перевезень і чинних європейських митних процедур.

Банк також підкреслив, що має чинну ліцензію на міжнародні перевезення, видану Державною службою України з безпеки на транспорті. Під час повномасштабної війни транспортування банківських цінностей здійснюється виключно наземним шляхом і відбувається в середньому щотижня.

У складі інкасаторської бригади перебували сім штатних співробітників банку зі стажем роботи від 3 до 21 року. Міжнародні перевезення традиційно супроводжує один із керівників департаменту інкасації — цього разу бригаду очолював заступник директора департаменту.

За даними банку, кошти, які перевозили з Відень до України, належать Ощадбанку та були довірені установі українськими громадянами і бізнесом. Їх доставляли для подальшого використання в обігу та забезпечення готівкового ринку країни. Пакування грошей і цінностей, за даними банку, було здійснене відповідно до всіх регуляторних і транспортних вимог.

В Ощадбанку заявили, що вимагають повернення інкасаторських автомобілів і перевезених цінностей у повному обсязі.

Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга заявляв, що угорська влада «фактично взяла в заручники сімох громадян України» — працівників державного Ощадбанку під час перевезення готівки між Австрією та Україною.

Національна поліція повідомила про відкриття кримінальних проваджень за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ «Ощадбанк» на території Угорщини.

Пізніше Андрій Сибіга повідомив, що вдалося домогтися звільнення семи громадян України, яких утримували в Будапешті.

