У 2025 році жінки очолили третину нових компаній в Україні – що найчастіше відкривають

Найбільше таких бізнесів зареєстровано в Києві, а найвища частка керівниць — на Миколаївщині.

У 2025 році жінки очолили 12 757 нових компаній в Україні — це 34% від загальної кількості новостворених бізнесів. Показник майже відповідає рівню, який був до початку повномасштабної війни. Про це йдеться в дослідженні Опендатабот.

За даними Єдиний державний реєстр, нині понад третину нових українських компаній очолюють жінки. Найбільше таких бізнесів традиційно реєструють у Київ — 4 233 компанії. Далі за кількістю йдуть Дніпропетровська область (1 071), Львівська область (953), Київська область (859) та Одеська область (851).

Якщо враховувати частку жінок серед керівників нових компаній, то перше місце посідає Миколаївська область — там жінки очолюють 42% новостворених бізнесів. Високі показники також мають Чернігівська область (38%), Запорізька область (37%), Кіровоградська область (37%) та Закарпатська область (36%).

Найменша частка жінок-директорок серед нових компаній зафіксована у Львівська область та Івано-Франківська область — по 30%. Також нижчі показники мають Хмельницька область (32%), Житомирська область і Рівненська область — по 33%.

Водночас протягом року найбільше зросла кількість нових компаній під керівництвом жінок у Івано-Франківська область (+27%), Миколаївська область (+24%) та Волинська область (+20%).

Найчастіше жінки очолюють компанії у сфері оптової торгівлі — 5 429 бізнесів, або 15% від загальної кількості. Також серед популярних напрямів — громадські організації, операції з нерухомістю, ІТ та будівництво будівель.

Найбільший гендерний дисбаланс зафіксовано серед нових туристичних агентств: хоча таких бізнесів відкрито небагато, 61% із них очолюють жінки. Також жінки переважають серед керівників у сферах творчості та мистецтва, працевлаштування, HoReCa, а також у державному управлінні та обороні.

Водночас у низці галузей жінки залишаються представленими мінімально. Серед нових охоронних компаній лише 7% очолюють жінки. Невисока частка також у фінансових послугах і страхуванні, металургії, телекомунікаціях та будівництві інженерних споруд.

При цьому саме в деяких традиційно «чоловічих» сферах зафіксовано найшвидше зростання. Кількість жінок-директорок збільшилася у виробництві комп’ютерів на 76%, у сфері ІТ — на 72%, а у виробництві машин — на 44%.

Загалом серед майже 1,5 млн компаній, зареєстрованих в Україні, жінки очолюють 32% — це 455 298 бізнесів.

