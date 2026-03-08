  1. В Украине
В 2025 году женщины возглавили треть новых компаний в Украине – что чаще всего открывают

09:06, 8 марта 2026
Больше всего таких бизнесов зарегистрировано в Киеве, а самая высокая доля руководительниц — в Николаевской области.
В 2025 году женщины возглавили треть новых компаний в Украине – что чаще всего открывают
В 2025 году женщины возглавили 12 757 новых компаний в Украине — это 34% от общего количества вновь созданных бизнесов. Показатель почти соответствует уровню, который был до начала полномасштабной войны. Об этом говорится в исследовании Опендатабот.

По данным Единого государственного реестра, сейчас более трети новых украинских компаний возглавляют женщины. Больше всего таких бизнесов традиционно регистрируют в Киеве — 4 233 компании. Далее по количеству идут Днепропетровская область (1 071), Львовская область (953), Киевская область (859) и Одесская область (851).

Если учитывать долю женщин среди руководителей новых компаний, то первое место занимает Николаевская область — там женщины возглавляют 42% вновь созданных бизнесов. Высокие показатели также имеют Черниговская область (38%), Запорожская область (37%), Кировоградская область (37%) и Закарпатская область (36%).

Наименьшая доля женщин-директоров среди новых компаний зафиксирована во Львовской области и Ивано-Франковской области — по 30%. Также более низкие показатели имеют Хмельницкая область (32%), Житомирская область и Ровенская область — по 33%.

В то же время в течение года больше всего выросло количество новых компаний под руководством женщин в Ивано-Франковской области (+27%), Николаевской области (+24%) и Волынской области (+20%).

Чаще всего женщины возглавляют компании в сфере оптовой торговли — 5 429 бизнесов, или 15% от общего количества. Также среди популярных направлений — общественные организации, операции с недвижимостью, ИТ и строительство зданий.

Наибольший гендерный дисбаланс зафиксирован среди новых туристических агентств: хотя таких бизнесов открыто немного, 61% из них возглавляют женщины. Также женщины преобладают среди руководителей в сферах творчества и искусства, трудоустройства, HoReCa, а также в государственном управлении и обороне.

В то же время в ряде отраслей женщины остаются представлены минимально. Среди новых охранных компаний только 7% возглавляют женщины. Невысокая доля также в финансовых услугах и страховании, металлургии, телекоммуникациях и строительстве инженерных сооружений.

При этом именно в некоторых традиционно «мужских» сферах зафиксирован самый быстрый рост. Количество женщин-директоров увеличилось в производстве компьютеров на 76%, в сфере ИТ — на 72%, а в производстве машин — на 44%.

В целом среди почти 1,5 млн компаний, зарегистрированных в Украине, женщины возглавляют 32% — это 455 298 бизнесов.

бизнес Украина женщины

