  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Во Львовской области несовершеннолетний с диабетом попал в реанимацию из-за употребления алкоголя и вредной пищи – как суд наказал отца

09:40, 8 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пустомытовский райсуд Львовской области наложил штраф в размере 850 грн на отца за уклонение от родительских обязанностей.
Во Львовской области несовершеннолетний с диабетом попал в реанимацию из-за употребления алкоголя и вредной пищи – как суд наказал отца
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пустомытовский районный суд Львовской области постановлением признал виновным отца несовершеннолетнего сына в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 КУоАП (уклонение от выполнения родительских обязанностей).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела № 450/120/26

2 января 2026 года в 21:15 отец, находясь, уклонился от выполнения родительских обязанностей, предусмотренных ст. 150 Семейного кодекса Украины, в отношении несовершеннолетнего сына 2009 года рождения, больного сахарным диабетом.

В результате ненадлежащего присмотра ребенок употребил алкогольные напитки и пищу, противопоказанную по состоянию здоровья, что привело к госпитализации в реанимационное отделение медицинского учреждения «Охмадет».

Виновность подтверждается протоколом об административном правонарушении серии ВБА № 212444 от 5 января 2026 года, копиями регистрации обращения в ОП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП во Львовской области от 3 января 2026 года, письменными объяснениями и заявлением матери ребенка от 3 января 2026 года, объяснениями отца от 4 января 2026 года.

Отец в судебное заседание не явился, хотя надлежащим образом был уведомлен о дате, времени и месте рассмотрения, причины неявки не сообщил, ходатайств об отложении или рассмотрении в его отсутствии не подавал.

Решение суда

Суд признал отца виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 184 КУоАП.

Наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 850 грн в пользу государства.

Взыскал с отца в пользу государства судебный сбор в размере 665 грн 60 коп.

Разъяснено, что штраф должен быть уплачен не позднее чем через 15 дней со дня вручения постановления. В случае неуплаты постановление направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства нарушителя, при этом взимается двойной размер штрафа.

Постановление может быть обжаловано во Львовском апелляционном суде в течение 10 дней со дня его вынесения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Львов дети штраф / штрафы больница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство утвердило Постановление о Государственном реестре военнослужащих: как он будет работать

Новый Реестр будет формировать электронные военно-учетные документы и присваивать уникальный цифровой идентификатор каждому военнослужащему.

Электронный кабинет для банкротов и обособленные судебные разбирательства: новые позиции Верховного Суда

Верховный Суд определил статус ИИ в правосудии, ужесточил требования к документам на иностранном языке и разграничил процесс завершением дебатов и выхода суда в совещательную комнату.

Минветеранов предлагает новый механизм надзора и штрафы за неправомерное предоставление статуса ветерана

Минветеранов обнародовало для общественного обсуждения законопроект о штрафах за неправомерное предоставление, отказ или лишение статуса ветерана.

Режим раздельности имущества, выбранный при заключении брака в Италии, распространяется на имущество в Украине: позиция КГС

Верховный Суд пришёл к выводу, что заключенное в Италии соглашение о режиме раздельности имущества продолжает действовать и в отношении недвижимости, приобретенной в Украине.

Не более пяти средних зарплат: в Раде предлагают изменить правила оплаты труда членов наблюдательных советов

Законопроект предусматривает ограничение выплат членам наблюдательных советов и привязку их к показателям прибыли.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]