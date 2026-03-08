Во Львовской области несовершеннолетний с диабетом попал в реанимацию из-за употребления алкоголя и вредной пищи – как суд наказал отца

Пустомытовский райсуд Львовской области наложил штраф в размере 850 грн на отца за уклонение от родительских обязанностей.

Пустомытовский районный суд Львовской области постановлением признал виновным отца несовершеннолетнего сына в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 КУоАП (уклонение от выполнения родительских обязанностей).

Обстоятельства дела № 450/120/26

2 января 2026 года в 21:15 отец, находясь, уклонился от выполнения родительских обязанностей, предусмотренных ст. 150 Семейного кодекса Украины, в отношении несовершеннолетнего сына 2009 года рождения, больного сахарным диабетом.

В результате ненадлежащего присмотра ребенок употребил алкогольные напитки и пищу, противопоказанную по состоянию здоровья, что привело к госпитализации в реанимационное отделение медицинского учреждения «Охмадет».

Виновность подтверждается протоколом об административном правонарушении серии ВБА № 212444 от 5 января 2026 года, копиями регистрации обращения в ОП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП во Львовской области от 3 января 2026 года, письменными объяснениями и заявлением матери ребенка от 3 января 2026 года, объяснениями отца от 4 января 2026 года.

Отец в судебное заседание не явился, хотя надлежащим образом был уведомлен о дате, времени и месте рассмотрения, причины неявки не сообщил, ходатайств об отложении или рассмотрении в его отсутствии не подавал.

Решение суда

Суд признал отца виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 184 КУоАП.

Наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 850 грн в пользу государства.

Взыскал с отца в пользу государства судебный сбор в размере 665 грн 60 коп.

Разъяснено, что штраф должен быть уплачен не позднее чем через 15 дней со дня вручения постановления. В случае неуплаты постановление направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства нарушителя, при этом взимается двойной размер штрафа.

Постановление может быть обжаловано во Львовском апелляционном суде в течение 10 дней со дня его вынесения.

