Ощадбанк требует вернуть инкассаторские автомобили и ценности, задержанные в Венгрии

Банк заявляет о намерении обжаловать действия венгерских служб и добиваться возвращения имущества на сотни миллионов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ощадбанк требует возвращения двух инкассаторских автомобилей и ценностей, которые они перевозили и которые были задержаны в Венгрии 5 марта.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», инкассаторов Ощадбанка, ранее задержанных в Будапеште, уже встретили на границе — они вернулись на территорию Украины. Однако, как сообщила пресс-служба банка, транспорт и имущество банка до сих пор остаются задержанными.

В банке заявили, что после инцидента дальнейшая защита его прав будет происходить в двух направлениях:

Первое — обжалование решения об ограничительных мерах, которые миграционная служба Венгрии наложила на сотрудников инкассаторской бригады в отношении возможности пребывания на территории ЕС. Также банк планирует рассмотреть вопрос нарушения прав работников во время их задержания более суток без доступа к юридической помощи и консульской поддержке.

Второе направление предусматривает правовые шаги для возвращения имущества банка — двух инкассаторских автомобилей и ценностей на сумму 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

«Ощадбанк абсолютно уверен в законности своих действий. Полный объем информации и подтверждающих документов передан в Национальный банк Украины. Для дополнительного подтверждения своей правовой позиции банк обратится к одной из ведущих международных компаний для проведения независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, задействованными в рамках перевозки средств и ценностей», – подчеркнули в банке.

В Ощадбанке отметили, что перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения между банком и Райффайзен Банк Австрия. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами.

Банк также подчеркнул, что имеет действующую лицензию на международные перевозки, выданную Государственной службой Украины по безопасности на транспорте. Во время полномасштабной войны транспортировка банковских ценностей осуществляется исключительно наземным путем и происходит в среднем еженедельно.

В составе инкассаторской бригады находились семь штатных сотрудников банка со стажем работы от 3 до 21 года. Международные перевозки традиционно сопровождает один из руководителей департамента инкассации — на этот раз бригаду возглавлял заместитель директора департамента.

По данным банка, средства, которые перевозили из Вены в Украину, принадлежат Ощадбанку и были доверены учреждению украинскими гражданами и бизнесом. Их доставляли для дальнейшего использования в обращении и обеспечения наличного рынка страны. Упаковка денег и ценностей, по данным банка, была осуществлена в соответствии со всеми регуляторными и транспортными требованиями.

В Ощадбанке заявили, что требуют возврата инкассаторских автомобилей и перевезенных ценностей в полном объеме.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига заявлял, что венгерские власти «фактически взяли в заложники семерых граждан Украины» — работников государственного Сбербанка при перевозке наличных денег между Австрией и Украиной.

Национальная полиция сообщила об открытии уголовных производств по факту угона граждан Украины и служебного автомобиля АО «Ощадбанк» на территории Венгрии.

Позже Андрей Сибига сообщил, что удалось добиться освобождения семи граждан Украины, удерживаемых в Будапеште.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.