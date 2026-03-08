Поздравления с 8 марта для мамы, бабушки, подруги и любимой — трогательные пожелания
8 марта в мире отмечают Международный женский день, который является особым поводом выразить самые теплые чувства к любимым, родным и близким женщинам.
Мы подготовили трогательные и нежные пожелания для мам, бабушек и любимых.
Привітання з 8 березня для мами
Мамо!
Зі святом весняним
Я сердечно вітаю!
Довгих років, любові, веселощів
Від душі бажаю тобі!
Нехай розтануть всі напасті
І розвіються негаразди.
Я бажаю тільки щастя –
Нехай тебе не старять роки.
Щоб не залишали сили,
Щоб справи велися успішно,
Будь завжди такою гарною,
Усміхненою, ніжною!
***
Вам – прекрасній, незрівнянній,
Наче сонечко весняне,
Цей букет вітань,
Що підібраний з любов'ю.
Щастя! Радості! Здоров'я!
Здійснення бажань!
Хай не тільки в день жіночий,
Наче зорі, сяють очі,
Усмішка цвіте,
Бо у вас душа прекрасна,
Серце золоте!
***
Мила мамочко моя!
Привітаю тебе я!
І тобі в жіноче свято
Побажаю так багато:
Будь здорова та щаслива,
Будь весела та красива,
Будь, як квітка весняна –
Ти така у нас одна!
Привітання з 8 березня для бабусі
Люба бабусю, тебе я вітаю,
Радості, щастя, здоров'я бажаю!
Хай тобі сонечко світить яскраво,
Квіти буяють і стеляться трави.
Бажаю тобі я сто років прожити,
Нехай тебе люблять онуки і діти.
Нехай тебе старість не квапить, минає
І серце твоє хай нещастя не крає.
Живи ти ще довго на світі оцім –
На радість онукам і дітям своїм.
***
Сходить сонце над снігами,
Тепло вже не за горами,
Восьме березня прийшло,
І вітання принесло!
Скажемо тобі ми слово:
Будь завжди-завжди здорова,
Посміхайся веселіше,
Нема бабусі красивішої!
***
Дорога бабуся, найкраща з жінок,
Ніжна і мудра, добра, проста.
З днем 8 Березня хочу тебе привітати,
Ти – голова сім'ї всій, світла, свята.
Будь здорова, мила, посміхайся частіше,
З радістю, надією зустрічай свої світанки.
Ти завжди все знаєш про проблеми наші,
Спасибі, люба, за твої поради!
***
Бабусю рідну я вітаю,
Із березневим, ясним днем,
І щастя я тобі бажаю,
Щоб жила ти без проблем!
Привітання з 8 березня для подруги
Тебе я вітаю,
Подруга люба,
І в жіночий день бажаю,
Нехай просто пощастить!
Нехай краще трапиться,
Мрія здійсниться!
І все, що ти бажаєш,
Нехай скоріше прийде!
***
Бажаю в жіноче свято,
Щоб було удачі багато,
Квітів великі букети,
Та подарунків пакети,
Класних парфумів, помад,
Щирих зізнань зорепад,
Щастя та сонячних мрій,
Кохання, добра та надій!
***
Подруженька рідна ти моя,
Ми довго дуже довго з тобою разом.
Сьогодні хочу привітати я тебе
З восьмим березня, лише від серця.
Бажаю я тобі шанувальників табун,
І щоб всі на білих конях.
Один з них був великий князь-чаклун,
І щоб жив він у чарівних краях.
Щоб всі бажання твої виконував,
Віллу на море він швидко створив.
І щоб був у тебе власна шафа:
З одягом від Гуччі і там же жираф.
Щоб також в шафі жила тигриця,
Вся фауна і з діточками вовчиця.
По п'ятах щоб ходив найпрекрасніший граф
І щоб завжди і в усьому він мав рацію.
Щоб перукар-ангел літав над тобою,
З зачіскою біда, поправив часом.
І щоб мене з собою ти забрала,
А краще, щоб це ж мені побажала.
Ми з тобою подруги назавжди,
Це дуже для нас з тобою свято.
Всі виповниться тут тільки для тебе,
Казка може стати реальністю.
***
Моя подруга, ти одна
Пройшла зі мною вогонь і воду,
І ти щасливою стати повинна,
Не втративши свою свободу.
Нехай принц на білому на коні –
А немає коня – так на Феррарі,
Підкотить щиро до тебе,
І відвезе в золоті далі!
***
Тебе я вітаю,
Подруго люба,
І в жіночий день бажаю,
Нехай просто пощастить!
Нехай найкраще трапиться,
Мрії здійсняться!
І все, що ти бажаєш,
Нехай скоріше прийде!
Привітання з 8 березня для дівчини (дружини)
В цей святковий день весняний,
Тобі найкращій, незрівнянній,
Шлю сонячні вітання
І найкращі побажання.
Хай всміхаються троянди,
Хай тюльпани шлють уклін,
Хай освячує кохання
Птахів щебіт передзвін.
***
Моя неповторна! Вітаю тебе зі святом весни! Ти — моє натхнення і радість кожного дня. Дякую за твою ніжність, підтримку і розуміння. Бажаю тобі завжди залишатися такою ж чарівною, щасливою і коханою. Обіцяю робити все, щоб твої очі сяяли від щастя не лише 8 березня, а щодня.
***
Незвичайну дівчину в моєму житті вітаю з Міжнародним жіночим днем! Твоя присутність приносить стільки добра і радості, що для мене ти – справжнє диво.
***
Вітаю з 8 березня жінку, яка оствітлює кожну кімнату, до якої входить! Твоя присутність приносить стільки тепла та позитиву в наше життя, що не вистачить слів подяки за цей внесок! Будь щасливою і успішною у всьому, що ти робиш!
***
Улюблена, чудова, чарівна, найпрекрасніша і найкрасивіша дівчина, з 8 Березня! Бажаю захоплювати, отримувати компліменти та прикрашати світ своєю усмішкою! Люблю тебе, хочу, щоб ти була щасливою та квітучою! Хочу любити тебе, завжди бути поряд з тобою, тримати за руку і дивитись у вічі! Кохана, просто будь зі мною! Кохаю!
***
Вітаю найпрекраснішу богиню, яка спустилася на цю землю, принесла людям красу, радість та посмішки, а мені подарувала найпрекрасніше почуття на землі — кохання. Я бажаю, щоб ти завжди була щасливою і жила в оточенні світла, весни, добра та радості. Я бажаю, щоб ти ступала своїми ніжками по килиму з розкоші та благополуччя назустріч найзаповітнішим мріям. З 8 Березня, кохання моє!
***
Зі святом, кохана! Дякую тобі за те, що ти є в моєму житті. Я хочу побажати тобі бути завжди веселою, пустотливою і пурхати, наче метелик. Нехай сонечко завжди висвітлює тобі дорогу, а очі будуть сповнені радості та позитиву. З 8 березня!
