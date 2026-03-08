  1. В Украине

07:18, 8 марта 2026
Теплицы коммунальных предприятий выращивают тагетес, сальвию, петунию, бегонию и другие растения для формирования ярких цветочных композиций.
Более 4 миллионов цветов планируют вырастить в Киеве в 2026 году – чем украсят улицы города
В 2026 году в оранжерейно-парниковых хозяйствах коммунальных предприятий Киева планируют вырастить более 4 миллионов однолетних, двухлетних и многолетних растений для озеленения парков, скверов и улиц города, сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Системный подход к озеленению

Мондриевский подчеркнул, что даже в сложных условиях войны Киев последовательно реализует стратегию развития зеленого города. Собственные теплицы позволяют стабильно обеспечивать озеленение и поддерживать рабочие места профессиональных команд коммунальных предприятий.

Общая площадь теплиц, находящихся в пользовании коммунальных предприятий, составляет более 17 тысяч квадратных метров. Здесь ежедневно проводят работы от посева семян до пикировки и подготовки растений к высадке в открытый грунт.

Ассортимент и качество растений

Коммунальные предприятия выращивают широкий ассортимент декоративных растений: тагетес, сальвию, бегонию, петунию, агератум, газанию, вербену, антиринум, колеус и другие. Именно эти растения формируют разнообразие цветочных композиций в столице в течение сезона.

Директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата Павел Иванов отметил, что оранжерейно-парниковые хозяйства являются полноценной производственной базой города. Здесь специалисты сопровождают весь цикл выращивания растений, что позволяет системно планировать озеленение и гарантировать качество растений для парков и скверов Киева.

Образовательная и экологическая роль

Помимо производственной функции, теплицы выполняют просветительскую роль. В 2025 году на их территории проводились образовательные экскурсии и учебные мероприятия для студентов и школьников.

В департаменте отмечают, что развитие собственных теплиц является важной составляющей экологической политики столицы и инвестицией в комфортную и зеленую городскую среду.

В 2025 году в теплицах коммунальных предприятий Киева вырастили более 4,5 миллиона цветов, что позволило значительно обновить и разнообразить зеленые зоны без дополнительных затрат на закупку растений.

