Более 4 миллионов цветов планируют вырастить в Киеве в 2026 году – чем украсят улицы города
В 2026 году в оранжерейно-парниковых хозяйствах коммунальных предприятий Киева планируют вырастить более 4 миллионов однолетних, двухлетних и многолетних растений для озеленения парков, скверов и улиц города, сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Системный подход к озеленению
Мондриевский подчеркнул, что даже в сложных условиях войны Киев последовательно реализует стратегию развития зеленого города. Собственные теплицы позволяют стабильно обеспечивать озеленение и поддерживать рабочие места профессиональных команд коммунальных предприятий.
Общая площадь теплиц, находящихся в пользовании коммунальных предприятий, составляет более 17 тысяч квадратных метров. Здесь ежедневно проводят работы от посева семян до пикировки и подготовки растений к высадке в открытый грунт.
Ассортимент и качество растений
Коммунальные предприятия выращивают широкий ассортимент декоративных растений: тагетес, сальвию, бегонию, петунию, агератум, газанию, вербену, антиринум, колеус и другие. Именно эти растения формируют разнообразие цветочных композиций в столице в течение сезона.
Директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата Павел Иванов отметил, что оранжерейно-парниковые хозяйства являются полноценной производственной базой города. Здесь специалисты сопровождают весь цикл выращивания растений, что позволяет системно планировать озеленение и гарантировать качество растений для парков и скверов Киева.
Образовательная и экологическая роль
Помимо производственной функции, теплицы выполняют просветительскую роль. В 2025 году на их территории проводились образовательные экскурсии и учебные мероприятия для студентов и школьников.
В департаменте отмечают, что развитие собственных теплиц является важной составляющей экологической политики столицы и инвестицией в комфортную и зеленую городскую среду.
В 2025 году в теплицах коммунальных предприятий Киева вырастили более 4,5 миллиона цветов, что позволило значительно обновить и разнообразить зеленые зоны без дополнительных затрат на закупку растений.
