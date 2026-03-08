  1. В Украине
  2. / Общество

Жилищный ваучер в Дии – почему появляется информация о бывшем партнере и что делать

09:22, 8 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Причиной может быть техническая ошибка или отсутствие актуальных данных в реестрах после судебного расторжения брака.
Жилищный ваучер в Дии – почему появляется информация о бывшем партнере и что делать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве развития общин и территорий Украины объяснили, почему при подаче заявления на получение жилищного ваучера через приложение Дия может отображаться информация о бывшем муже или жене, даже если развод произошел много лет назад.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ведомстве отметили, что проблема может носить технический характер. Для корректного отображения актовой записи о расторжении брака пользователям советуют обновить приложение до последней версии или обратиться в техническую поддержку. В отдельных случаях для решения ситуации необходимо обратиться в органы ГРАГС или в суд.

Речь идет прежде всего о случаях, когда брак был расторгнут по решению суда. Такой порядок применяется, в частности, когда супруги имеют общих несовершеннолетних детей или один из партнеров не соглашается на развод или уклоняется от его оформления в органах ГРАГС.

После вступления в законную силу решение суда о расторжении брака должно быть направлено судом в орган ГРАГС по месту принятия решения. Там должны внести соответствующие сведения в государственный реестр и сделать отметку в актовой записи о браке.

Однако на практике суды иногда не направляют такие решения вовремя, из-за чего в реестрах могут не отображаться актуальные данные о расторжении брака. Сейчас процедура передачи таких решений предусмотрена статьей 115 Семейного кодекса Украины.

В то же время до 1 июля 2010 года действовали другие правила. Тогда расторжение брака по решению суда нужно было дополнительно регистрировать в органах ГРАГС по заявлению бывшей жены или мужа. Если развод произошел до этой даты, а заявление в ГРАГС никто из супругов не подал, данные о расторжении брака могли не попасть в реестр.

В министерстве также подчеркнули, что бывший муж или жена не считаются членами семьи заявителя в соответствии с Порядком №1176. Поэтому при подаче заявления на жилищный ваучер они не должны подтверждать отсутствие жилья на подконтрольной Украине территории или в зоне активных боевых действий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Министерство развития общин и территорий

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство утвердило Постановление о Государственном реестре военнослужащих: как он будет работать

Новый Реестр будет формировать электронные военно-учетные документы и присваивать уникальный цифровой идентификатор каждому военнослужащему.

Электронный кабинет для банкротов и обособленные судебные разбирательства: новые позиции Верховного Суда

Верховный Суд определил статус ИИ в правосудии, ужесточил требования к документам на иностранном языке и разграничил процесс завершением дебатов и выхода суда в совещательную комнату.

Минветеранов предлагает новый механизм надзора и штрафы за неправомерное предоставление статуса ветерана

Минветеранов обнародовало для общественного обсуждения законопроект о штрафах за неправомерное предоставление, отказ или лишение статуса ветерана.

Режим раздельности имущества, выбранный при заключении брака в Италии, распространяется на имущество в Украине: позиция КГС

Верховный Суд пришёл к выводу, что заключенное в Италии соглашение о режиме раздельности имущества продолжает действовать и в отношении недвижимости, приобретенной в Украине.

Не более пяти средних зарплат: в Раде предлагают изменить правила оплаты труда членов наблюдательных советов

Законопроект предусматривает ограничение выплат членам наблюдательных советов и привязку их к показателям прибыли.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]