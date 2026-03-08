Жилищный ваучер в Дии – почему появляется информация о бывшем партнере и что делать

Причиной может быть техническая ошибка или отсутствие актуальных данных в реестрах после судебного расторжения брака.

В Министерстве развития общин и территорий Украины объяснили, почему при подаче заявления на получение жилищного ваучера через приложение Дия может отображаться информация о бывшем муже или жене, даже если развод произошел много лет назад.

В ведомстве отметили, что проблема может носить технический характер. Для корректного отображения актовой записи о расторжении брака пользователям советуют обновить приложение до последней версии или обратиться в техническую поддержку. В отдельных случаях для решения ситуации необходимо обратиться в органы ГРАГС или в суд.

Речь идет прежде всего о случаях, когда брак был расторгнут по решению суда. Такой порядок применяется, в частности, когда супруги имеют общих несовершеннолетних детей или один из партнеров не соглашается на развод или уклоняется от его оформления в органах ГРАГС.

После вступления в законную силу решение суда о расторжении брака должно быть направлено судом в орган ГРАГС по месту принятия решения. Там должны внести соответствующие сведения в государственный реестр и сделать отметку в актовой записи о браке.

Однако на практике суды иногда не направляют такие решения вовремя, из-за чего в реестрах могут не отображаться актуальные данные о расторжении брака. Сейчас процедура передачи таких решений предусмотрена статьей 115 Семейного кодекса Украины.

В то же время до 1 июля 2010 года действовали другие правила. Тогда расторжение брака по решению суда нужно было дополнительно регистрировать в органах ГРАГС по заявлению бывшей жены или мужа. Если развод произошел до этой даты, а заявление в ГРАГС никто из супругов не подал, данные о расторжении брака могли не попасть в реестр.

В министерстве также подчеркнули, что бывший муж или жена не считаются членами семьи заявителя в соответствии с Порядком №1176. Поэтому при подаче заявления на жилищный ваучер они не должны подтверждать отсутствие жилья на подконтрольной Украине территории или в зоне активных боевых действий.

