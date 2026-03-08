Подарки на 8 марта – что ищут украинцы в Google

Цветы, открытки и подарки остаются главными символами праздника, а скидки почти не интересуют пользователей.

Несмотря на споры о целесообразности празднования Международного женского дня, 8 марта в Украине по-прежнему остается популярной датой. Анализ поисковых запросов в Google, проведенный Codes, показал, что интерес к празднику не падает: количество запросов о подарках на 8 марта растет на 1900% по сравнению со среднемесячными показателями.

Популярность открыток в марте растет в 51 раз — более 110 000 запросов против около 2 000 в среднем месяце. В целом пиковый интерес к празднику достигает более 300 000 запросов, что в 8–12 раз превышает средние показатели других месяцев. При этом значение 8 марта как дня борьбы за права женщин отходит на второй план, а основной акцент украинцы делают на радости весны и проявлении любви и уважения к близким.

Запросы о конкретных подарках растут значительно больше, чем абстрактные: «подарок на 8 марта» в марте встречается более 60 000 раз, а «подарки на 8 марта» — только 18 000 раз. Это свидетельствует о том, что украинцы ищут конкретные варианты подарков, а планирование заранее почти не практикуют. Спрос на запросы типа «куда пойти на 8 марта» или рецепты праздничных блюд растет в 6–10 раз.

Несмотря на изменения в способе празднования, украинцы продолжают активно искать традиционные атрибуты 8 марта. Так, например, поисковые запросы по открыткам в марте растут с около 2 тысяч в среднем месяце до более 110 тысяч, то есть почти в 51 раз. Тюльпаны, символы весны и любви, ищут около 880 раз, тогда как в среднем месяце — только около 100 раз, что означает рост на 780%. Спрос на конфеты растет с примерно 120 запросов до 590, а на шоколад — с 80 до 140, что соответственно составляет 390% и 175% роста. Таким образом, традиционные подарки — открытки, цветы и сладости — остаются основными символами праздника и составляют основу праздничного подарочного набора.

Цветы, открытки и сладости остаются основными составляющими подарочных наборов, а импульсивный выбор подарка преобладает над планированием.

Интересно, что украинцев почти не интересуют скидки и акции: спрос на запросы типа «Sale 8 March» в марте остается минимальным — около 10 запросов. Это объясняется тем, что праздник 8 марта воспринимается как эмоциональный, а не как возможность сэкономить.

Эксперты подчеркивают: украинцы покупают подарки прежде всего для эмоций, дарят внимание и тепло близким, действуют импульсивно, а традиционные символы праздника — цветы, открытки и сладости — остаются неизменными атрибутами праздничного настроения.

